Viele Software-Fehlkonfigurationen, Schwachstellen, nachlässige Handlungen oder Missbrauch können zu Sicherheitsverletzungen führen. Im Folgenden werden die häufigsten Arten oder Auslöser von Angriffen auf die Datenbanksicherheit und ihre Ursachen aufgeführt.

Bedrohungen durch Insider

Eine Gefahr durch Insider ist eine Sicherheitsbedrohung, die von einer der folgenden drei Quellen mit berechtigtem Zugang zur Datenbank ausgeht:

Ein böswilliger Insider, der Schaden anrichten möchte





Ein fahrlässiger Insider, der Fehler macht, die die Datenbank anfällig für Angriffe machen





Ein Infiltrator – ein Außenstehender, der über eine Methode wie Phishing oder durch Zugriff auf die Anmeldedatenbank selbst in den Besitz von Anmeldeinformationen gelangt

Gefahren durch Insider gehören zu den häufigsten Ursachen für Verletzungen der Datenbanksicherheit und sind oft die Folge davon, dass zu viele Mitarbeiter über privilegierte Benutzerzugangsdaten verfügen.

Menschliches Versagen

Missgeschicke, schwache Kennwörter, gemeinsame Nutzung von Kennwörtern und anderes unkluges oder uninformiertes Nutzerverhalten sind nach wie vor die Ursache für fast die Hälfte (49 %) aller gemeldeten Datenschutzverstöße.

Ausnutzung von Schwachstellen der Datenbanksoftware

Hacker verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie Schwachstellen in allen Arten von Software, einschließlich Datenbankmanagementsoftware, finden und gezielt ausnutzen. Alle großen kommerziellen Anbieter von Datenbanksoftware und Open-Source-Datenbankverwaltungsplattformen geben regelmäßig Sicherheitspatches heraus, um diese Schwachstellen zu beheben. Wenn Sie diese Patches jedoch nicht rechtzeitig anwenden, erhöhen Sie Ihr Risiko durch mögliche Sicherheitslücken.

SQL/NoSQL-Injection-Angriffe

Dabei handelt es sich um eine datenbankspezifische Bedrohung, bei der beliebige SQL- oder Nicht-SQL-Angriffszeichenfolgen in Datenbankabfragen von Webanwendungen oder HTTP-Header eingefügt werden. Unternehmen, die keine sicheren Verfahren zur Codierung von Webanwendungen nutzen und keine regelmäßigen Schwachstellentests durchführen, sind für diese Angriffe anfällig.

Ausnutzung eines Pufferüberlaufs

Ein Pufferüberlauf tritt auf, wenn ein Prozess versucht, mehr Daten in einen Datenblock mit festgelegter Länge zu schreiben, als dieser aufnehmen kann. Angreifer können die überschüssigen Daten, die in benachbarten Speicheradressen gespeichert sind, als Grundlage für Angriffe verwenden.

Malware

Malware ist Software, die speziell geschrieben wurde, um Schwachstellen auszunutzen oder die Datenbank anderweitig zu beschädigen. Malware kann über eine beliebige Endpunkteinheit eindringen, die mit dem Netzwerk der Datenbank verbunden ist.

Angriffe auf Sicherungen

Unternehmen, die ihre Sicherungsdaten nicht mit denselben strengen Kontrollen schützen wie die Datenbank selbst, sind anfällig für Angriffe auf Sicherungen.

Diese Bedrohungen werden durch folgende Faktoren noch verstärkt:

Wachsende Datenmengen: Die Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung nimmt in fast allen Unternehmen exponentiell zu. Alle Datensicherheitstools oder -verfahren müssen hochgradig skalierbar sein, um den Anforderungen der nahen und fernen Zukunft gerecht zu werden.





Die weltweite Landschaft der gesetzlichen Vorschriften wird immer komplexer, was die Einhaltung aller Vorschriften erschwert. Fachkräftemangel im Bereich Cybersicherheit: Experten gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2022 bis zu 8 Millionen Stellen im Bereich Cybersicherheit unbesetzt sein könnten.

Denial-of-Service-Angriffe (DoS/DDoS)

Bei einem Denial-of-Service-Angriff (DoS-Angriff) überflutet der Angreifer den Zielserver – in diesem Fall den Datenbankserver – mit so vielen Anfragen, dass der Server legitime Anfragen von tatsächlichen Benutzern nicht mehr erfüllen kann, und in vielen Fällen wird der Server instabil oder stürzt ab.

Bei einem verteilten Denial-of-Service-Angriff (DDoS) geht die Flut von mehreren Servern aus – was es schwieriger macht, den Angriff zu stoppen. In unserem Video „Was ist ein DDoS-Angriff“ (3:51) finden Sie weitere Informationen: