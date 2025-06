Was ist Identity und Access Management (IAM)?

Immer häufiger wird das Identity und Access Management nicht mehr lokal installiert, sondern als Software-as-a-Service (SaaS) ausgeführt. Diese cloudbasierten IAM-Lösungen nennt man auch „Identity-as-a-Service“ (IDaaS) oder „Authentication-as-a-Service“ (AaaS). Sie bieten einige Funktionen, die bei lokalen Tools möglicherweise fehlen.

IDaaS-Tools können in komplexen Unternehmensnetzwerken nützlich sein, in denen sich geografisch verteilte Benutzer von verschiedenen Geräten (Windows, Mac, Linux und Mobilgeräte) aus anmelden, um auf lokale oder in Private bzw. Public Clouds installierte Ressourcen zuzugreifen. Ein lokales IAM-Tool kann möglicherweise nicht ohne Weiteres so viele verschiedene Benutzer und Ressourcen an unterschiedlichen Standorten unterstützen, wohingegen die meisten IDaaS-Lösungen dazu in der Lage sind.

IDaaS kann auch dabei helfen, IAM-Services auf Auftragnehmer, Kunden und andere Nicht-Mitarbeiter auszuweiten. Dies kann die IAM-Implementierungen vereinfachen, da das Unternehmen nicht verschiedene Systeme für verschiedene Benutzer verwenden muss.

Mithilfe von IDaaS-Tools können Unternehmen einige der zeit- und ressourcenintensiven Aspekte der IAM auslagern, wie zum Beispiel das Erstellen neuer Benutzerkonten, die Authentifizierung von Zugriffsanfragen und die Verwaltung von Identitäten.