Was ist Enterprise Mobility Management (EMM)?

In modernen Unternehmen verwenden die Mitarbeiter eine Vielzahl von Mobilgeräten, um auf Unternehmensdaten zuzugreifen und diese zu verarbeiten. Aufgrund der Beliebtheit von BYOD-Programmen (Bring Your Own Device) können diese sowohl firmeneigene als auch mitarbeitereigene Smartphones und Tablets umfassen, die auf iOS, Android, Microsoft Windows und macOS laufen.

Laut Omdia verwenden über 60 % der Belegschaft mobile Geräte für geschäftskritische Aufgaben, und 67 % der Unternehmen unterstützen BYOD1​

Für Mitarbeiter steigert der nahtlose mobile Zugriff auf Unternehmensapps wie z. B. E-Mail- und Kundenbeziehungsmanagement-Tools die Produktivität.

Für IT-Abteilungen kann die zunehmende Abhängigkeit von Mobiltechnologie jedoch Herausforderungen in Bezug auf Cybersicherheit und Verwaltung darstellen. Es kann schwierig sein, die Authentifizierung zu verwalten, konstante Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen und die Einhaltung der Vorschriften auf einer Vielzahl von unternehmensgesteuerten und privaten Geräten sicherzustellen. Unternehmen sind anfällig für Datenschutzverletzungen, Compliance-Verstöße und Betriebsstörungen.

Enterprise Mobility Management-Tools bieten IT-Teams die Verwaltung aller mobilen Assets von einer einzelnen Konsole aus, von Apps bis hin zu Smartphones und Tablets, die vom Unternehmen oder den Mitarbeitern ausgegeben werden und auf denen jedes beliebige mobile Betriebssystem läuft.

Mit EMM können Unternehmen die Verwaltung mobiler Geräte rationalisieren und gleichzeitig Unternehmensdaten in digitalen Arbeitsbereichen schützen. EMM hilft IT-Teams, ein Gleichgewicht zwischen Personalflexibilität und mobiler Sicherheit zu finden , den Betrieb zu vereinfachen und den allgemeinen Sicherheitsstatus zu verbessern.