Was ist iOS-Anwendungsentwicklung?

Selbst die besten Entwickler schreiben keinen perfekten Code – zumindest nicht beim ersten Mal. Sobald Sie die Entwicklung Ihrer iOS-App abgeschlossen haben, müssen Sie sie testen. Glücklicherweise müssen Sie nicht wie bei der Entwicklung für Android Mobilgeräte verschiedener Hersteller testen. iOS ist das proprietäre mobile Betriebssystem von Apple, das nur auf Apple iPhones ausgeführt wird. Auch wenn Sie Ihre iOS-App vielleicht auf mehreren iPhone-Generationen (mit mehreren Betriebssystemen) testen möchten, müssen Sie immer noch weniger Geräte testen als mit Android.

Ihre erste Testreihe befindet sich in Xcode selbst. Zusätzlich zu den Standard-Einheitentests, an die Sie gewöhnt sind, bietet Xcode automatisierte Benutzeroberflächentests. Sie können Tests schreiben, die durch Ihre Benutzeroberfläche navigieren und mit Ihrer App interagieren, wie es ein Benutzer tun würde, um Probleme zu lokalisieren. Die UI-Tests verwenden keine APIs, um mit Ihrem Code zu interagieren, sondern simulieren die Interaktion eines echten Benutzers mit Ihrer App. Solange Sie Tests schreiben, die jeden Aspekt Ihrer App abdecken, können Sie automatisch UI-Tests durchführen, die oft gründlicher sind als das, was ein Mensch leisten kann.

Wenn Ihre Tests jedoch nicht jede mögliche Interaktion eines Benutzers mit Ihrer Anwendung berücksichtigen, sollten Sie Ihre Software trotzdem von Menschen testen lassen. Sie können Apps auf iOS-Geräte laden, ohne sie in den App Store einzureichen. Mit der App TestFlight macht Apple es Freunden, Familienmitgliedern oder Ihrer Benutzergruppe leicht, eine Vorschau Ihrer App zu sehen. TestFlight ermöglicht es Mitgliedern des Apple Developer Program, interne Tests mit bis zu 25 Teammitgliedern auf jeweils bis zu 30 Geräten durchzuführen. Sie können Ihrem iOS-App-Entwicklungsteam die Möglichkeit geben, Ihre App in einer kleinen Gruppe zu testen und sich auf die Apple Beta-Prüfung vorzubereiten, damit Sie Ihre neue iOS-App für externe Tester freigeben können.

Sobald Apple Ihre App gemäß den Überprüfungsrichtlinien des App Store genehmigt hat, können Sie bis zu 10.000 Benutzer einladen, eine Testversion herunterzuladen. Diese Benutzer laden die TestFlight-App herunter und verwenden einen einzigartigen Link, um auf Ihre App zuzugreifen. Sie können Ihre externen Tester in benutzerdefinierte Gruppen aufteilen und bestimmte Builds an jede Gruppe übertragen, sodass Sie A/B-Tests durchführen und Antworten auf Funktionen vergleichen können. Im Gegenzug erhalten Sie automatisch Daten zur Nutzung und Benutzer können problemlos Feedback zu auftretenden Problemen abgeben.