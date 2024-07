Was ist Android-Entwicklung?

Wenn Sie sich für Android als Zielplattform entschieden haben, brauchen Sie einige Ressourcen für den Einstieg in Ihr Projekt. Einsteiger beginnen oft auf der Google-Startseite, die sie zur Android-Website führt. Sie können aber auch direkt zur Android-Entwicklerseite gehen (Link befindet sich außerhalb ibm.com).

Dort steht eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung wie:

Mustercode für den Schnelleinstieg in die Entwicklung





Tests zur Überprüfung des Verhaltens und Bedienungskomforts der App vor ihrer Freigabe





Design- und Verhaltensleitlinien, an denen Sie sich beim Erstellen Ihrer App orientieren können

Zunächst einmal sollten Sie Java installieren und das Java Development Kit (JDK) auf Ihrem Computer einrichten. Dann müssen Sie das Android Software Development Kit (SDK) herunterladen und installieren, das zur Entwicklung von Android-Anwendungen erforderlich ist. Es enthält APIs, die Sie zur Entwicklung Ihrer Anwendung benutzen oder als Referenz heranziehen können. Der Standardbrowser beim Installieren des Betriebssystems ist Google Chrome. Wenn Sie möchten, können Sie aber auch andere Browser wie Firefox verwenden.

Installieren Sie Android Studio, das im SDK enthalten ist. Android Studio ist die offizielle integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für natives Android. Die IDE ist unerlässlich für Codierung, Rechtschreibprüfung, Fehlerwarnungen, UI-Entwicklung und anderes. Android Studio basiert auf der JetBrains IntelliJ IDEA-Software und ersetzt die Eclipse-Tools, die zuvor als Android-IDE eingesetzt wurden.

C++ wird häufig zum Schreiben von Apps eingesetzt, die auf hohe Leistung und schnelle Reaktionsfähigkeit ausgerichtet sind (weshalb sich viele Spieleentwickler dafür entscheiden). Wenn Sie C++-Code für Ihre Android-App verwenden möchten, müssen Sie das Native Development Kit (NDK) für Android herunterladen. Mit diesem Toolset können Sie Teile Ihrer App anhand von Code und Bibliotheken in C oder C++ implementieren.

Darüber hinaus steht Software zur Emulation von Android auf anderen Betriebssystemen wie Windows, Mac und Linux zur Verfügung. Der Android-Emulator konvertiert Android-Dateien in ein Format, das von den anderen Betriebssystemen erkannt wird.

Android folgt einem Material-Design-Prinzip, das in vielen heutigen Unternehmens-Apps zur Anwendung kommt. Android Material Design bietet eine Orientierungshilfe für visuelle Gestaltung, Motion-Design und Interaktionsdesign. So können Sie ein überzeugendes Benutzererlebnis für alle Plattformen und Geräte schaffen.