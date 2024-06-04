MSSPs bieten Unternehmen eine umfassende ausgelagerte Sicherheitslösung. Der Schwerpunkt liegt auf der Überwachung der Netzwerksicherheit von Unternehmen und der Reaktion auf Vorfälle. Da sich diese Netzwerke jedoch mit neuen Technologien weiterentwickeln, bieten MSSPs häufig auch Unterstützung für andere Plattformen wie Apps und Cloud-basierte Infrastruktur. Zu den gängigen MSSP-Diensten gehören:

Antivirendienste: Um den sich ständig weiterentwickelnden Arten von Virenangriffen zu begegnen, nutzen MSSPs Bedrohungsjagd-Ressourcen, um drohende Probleme gezielt anzugehen und auf verschiedenen Ebenen innerhalb des Netzwerks Schutzmaßnahmen zu implementieren, die es vor Malware und anderer Schadsoftware schützen.



Endpunktschutz: MSSPs bieten Endpunktschutzdienste an, um Geräte wie Laptops, Desktop-Computer und Mobilgeräte vor Cyberbedrohungen zu schützen und so umfassende Sicherheit für alle Endpunkte innerhalb des Unternehmens zu gewährleisten.

Incident-Response-Dienste: Wenn es zu einem Sicherheitsvorfall oder einer Sicherheitsverletzung kommt, bieten MSSPs schnelle Incident-Response-Dienste an. Diese können forensische Analysen, die Untersuchung von Vorfällen und Sanierung umfassen, um die Auswirkungen zu minimieren und den normalen Betrieb wiederherzustellen.

Erkennung von Angriffen von außen: Über die traditionellen Netzwerkgrenzen hinaus schützen MSSPs alle Geräte und Systeme vor internen und externen Bedrohungen, indem sie alle Komponenten, Personen und Software untersuchen sowie fortschrittliche Techniken einsetzen, um Sicherheitsverletzungen präventiv zu erkennen und einzudämmen.

Managed Firewall Services: MSSPs setzen Sicherheitsexperten ein, die die Firewall des Systems kontinuierlich überwachen und auf potenzielle Bedrohungen reagieren. Der Netzwerkverkehr wird überwacht, um Muster und Unstimmigkeiten zu erkennen und einen zuverlässigen Firewall-Schutz zu gewährleisten.

Sicherheitsberatung: MSSPs bieten fachkundige Anleitung und Beratung zu Best Practices für Sicherheit, Risikomanagement-Strategien und zur Verbesserung des Sicherheitsstatus. Zudem unterstützen sie Unternehmen bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung eines effektiven Sicherheits-Framework.

Sicherheitsinformationen und Ereignismanagement (SIEM): MSSPs stellen SIEM-Lösungen bereit, um Sicherheitsdaten aus verschiedenen Quellen zu aggregieren und zu analysieren. Dies ermöglicht Bedrohungserkennung in Echtzeit, Reaktion auf Vorfälle, Informationssicherheit und Compliance-Management.

Bedrohungserkennung und -prävention: MSSPs nutzen fortschrittliche Bedrohungserkennungstools und -techniken, um verschiedene Arten von Cyberbedrohungen wie Malware, Ransomware, Phishing-Angriffe und Insider-Bedrohungen zu erkennen und zu verhindern. Hierzu können die Bereitstellung von Intrusion Detection and Prevention-Systemen (IDPS), Managed Detection and Response-Lösungen (MDR), Endpoint Detection and Response -Lösungen (EDR) und anderen Sicherheitstechnologien gehören.

Konfigurationen virtueller privater Netzwerke (VPN): MSSPs konfigurieren VPNs, um die betrieblichen Abläufe im Unternehmen zu sichern. Ein privates VPN reduziert die Angriffsfläche und implementiert maßgeschneiderte Sicherheitsmaßnahmen für autorisierte Benutzer, um die Netzwerksicherheit und Vertraulichkeit zu verbessern.

Schwachstellen-Scans: MSSPs führen gründliche Schwachstellen-Scansdurch, um potenzielle Bedrohungen zu identifizieren. Durch ihre Fähigkeiten im Schwachstellenmanagement identifizieren sie Probleme innerhalb des Netzwerks, einschließlich gängiger Ziele wie Arbeitsbereiche oder vertrauliche Daten. Denn Angreifer erkennen auch Schwachstellen, die nicht in direktem Zusammenhang mit den von ihnen angestrebten Zielen stehen. MSSPs können sie erkennen, unabhängig davon, ob sie sich in der unmittelbaren Angriffsfläche, in deren Nähe oder weiter entfernt befinden.