Aktualisiert: 5. Juni 2024
Mitwirkende: Matthew Finio, Amanda Downie
Ein Anbieter von Managed Security Services (Managed Security Service Provider, MSSP) ermöglicht die ausgelagerte Überwachung und Verwaltung von Sicherheitssystemen für Unternehmen, um deren Cybersicherheit zu verbessern.
Managed Security Service Provider (MSSPs) fungieren als Drittanbieter und bieten Unternehmen die ausgelagerte Überwachung und Verwaltung ihrer Sicherheitsgeräte und -systeme an. MSSPs bieten kritische Sicherheitsdienste wie virtuelle private Netzwerke (VPNs), verwaltete Firewalls und Antivirus-Management. MSSPs arbeiten von hochverfügbaren Security Operation Centers (SOCs)aus, d. h. sie können auf hohem Niveau kontinuierlich und ohne Eingriffe arbeiten und so eine „Always-on“-Abdeckung bieten. Durch diese Abdeckung müssen Unternehmen zur wirksamen Aufrechterhaltung der Sicherheit erheblich weniger eigenes Personal einstellen, schulen und unterhalten.
Unternehmen wenden sich häufig an MSSPs, um ihre internen Sicherheitsfunktionen zu verbessern oder ihre Sicherheitsoperationen vollständig auszulagern. MSSPs beschäftigen Sicherheitsexperten, die Sicherheitsereignisse in Echtzeit überwachen und analysieren, Threat-Intelligence bereitstellen und Anleitungen zu Best Practices für die Sicherheit geben. Durch diese strategischen Partnerschaften können sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und gleichzeitig sicher sein, dass ihre Digital Assets unter dem Schutz qualifizierter Fachkräfte stehen. Darüber hinaus bleiben durch die Reduzierung der Workload interner IT-Teams mehr Zeit und Ressourcen für die Konzentration auf wichtige Aufgaben, die für das Wachstum des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.
Während sie sich auf die Überwachung und Verwaltung konzentrieren, kümmern sich MSSPs auch um Systemaktualisierungen, -änderungen und -modifikationen. So wird sichergestellt, dass die Sicherheitsmaßnahmen stets aktuell und wirksam sind. Letztendlich spielen die Angebote von MSSP eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der organisatorischen Effizienz, der Minderung von Sicherheitsrisiken und dem Schutz digitaler Assets vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen.
Managed Security Service Provider (MSSPs) und Managed Service Provider (MSPs) bieten beide Drittanbieterdienste für Unternehmen an, haben jedoch unterschiedliche Schwerpunkte. MSPs bieten allgemeine Netzwerk- und IT-Dienstleistungen an, darunter verwaltete Telekommunikations- und Software-as-a-Service-Plattformen (SaaS). MSSPs hingegen sind ausschließlich auf Sicherheitsdienstleistungen spezialisiert und konzentrieren sich auf den Schutz von Unternehmen vor Cybersicherheitsbedrohungen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen MSSPs und MSPs liegt in ihren Operationszentren. Während MSPs in der Regel Netzwerkoperationszentren (NOCs) zur Überwachung und Verwaltung der Netzwerke ihrer Kunden betreiben, sind MSSPs mit Sicherheitsoperationszentren (SOCs) ausgestattet. SOCs sind rund um die Uhr für die Sicherheitsüberwachung und die Reaktion auf Vorfälle zuständig und gewährleisten eine schnelle Erkennung und Eindämmung von Sicherheitsbedrohungen, um die Netzwerke und digitalen Assets von Unternehmen wirksam zu schützen.
MSSPs bieten Unternehmen eine umfassende ausgelagerte Sicherheitslösung. Der Schwerpunkt liegt auf der Überwachung der Netzwerksicherheit von Unternehmen und der Reaktion auf Vorfälle. Da sich diese Netzwerke jedoch mit neuen Technologien weiterentwickeln, bieten MSSPs häufig auch Unterstützung für andere Plattformen wie Apps und Cloud-basierte Infrastruktur. Zu den gängigen MSSP-Diensten gehören:
Antivirendienste: Um den sich ständig weiterentwickelnden Arten von Virenangriffen zu begegnen, nutzen MSSPs Bedrohungsjagd-Ressourcen, um drohende Probleme gezielt anzugehen und auf verschiedenen Ebenen innerhalb des Netzwerks Schutzmaßnahmen zu implementieren, die es vor Malware und anderer Schadsoftware schützen.
Endpunktschutz: MSSPs bieten Endpunktschutzdienste an, um Geräte wie Laptops, Desktop-Computer und Mobilgeräte vor Cyberbedrohungen zu schützen und so umfassende Sicherheit für alle Endpunkte innerhalb des Unternehmens zu gewährleisten.
Incident-Response-Dienste: Wenn es zu einem Sicherheitsvorfall oder einer Sicherheitsverletzung kommt, bieten MSSPs schnelle Incident-Response-Dienste an. Diese können forensische Analysen, die Untersuchung von Vorfällen und Sanierung umfassen, um die Auswirkungen zu minimieren und den normalen Betrieb wiederherzustellen.
Erkennung von Angriffen von außen: Über die traditionellen Netzwerkgrenzen hinaus schützen MSSPs alle Geräte und Systeme vor internen und externen Bedrohungen, indem sie alle Komponenten, Personen und Software untersuchen sowie fortschrittliche Techniken einsetzen, um Sicherheitsverletzungen präventiv zu erkennen und einzudämmen.
Managed Firewall Services: MSSPs setzen Sicherheitsexperten ein, die die Firewall des Systems kontinuierlich überwachen und auf potenzielle Bedrohungen reagieren. Der Netzwerkverkehr wird überwacht, um Muster und Unstimmigkeiten zu erkennen und einen zuverlässigen Firewall-Schutz zu gewährleisten.
Sicherheitsberatung: MSSPs bieten fachkundige Anleitung und Beratung zu Best Practices für Sicherheit, Risikomanagement-Strategien und zur Verbesserung des Sicherheitsstatus. Zudem unterstützen sie Unternehmen bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung eines effektiven Sicherheits-Framework.
Sicherheitsinformationen und Ereignismanagement (SIEM): MSSPs stellen SIEM-Lösungen bereit, um Sicherheitsdaten aus verschiedenen Quellen zu aggregieren und zu analysieren. Dies ermöglicht Bedrohungserkennung in Echtzeit, Reaktion auf Vorfälle, Informationssicherheit und Compliance-Management.
Bedrohungserkennung und -prävention: MSSPs nutzen fortschrittliche Bedrohungserkennungstools und -techniken, um verschiedene Arten von Cyberbedrohungen wie Malware, Ransomware, Phishing-Angriffe und Insider-Bedrohungen zu erkennen und zu verhindern. Hierzu können die Bereitstellung von Intrusion Detection and Prevention-Systemen (IDPS), Managed Detection and Response-Lösungen (MDR), Endpoint Detection and Response -Lösungen (EDR) und anderen Sicherheitstechnologien gehören.
Konfigurationen virtueller privater Netzwerke (VPN): MSSPs konfigurieren VPNs, um die betrieblichen Abläufe im Unternehmen zu sichern. Ein privates VPN reduziert die Angriffsfläche und implementiert maßgeschneiderte Sicherheitsmaßnahmen für autorisierte Benutzer, um die Netzwerksicherheit und Vertraulichkeit zu verbessern.
Schwachstellen-Scans: MSSPs führen gründliche Schwachstellen-Scansdurch, um potenzielle Bedrohungen zu identifizieren. Durch ihre Fähigkeiten im Schwachstellenmanagement identifizieren sie Probleme innerhalb des Netzwerks, einschließlich gängiger Ziele wie Arbeitsbereiche oder vertrauliche Daten. Denn Angreifer erkennen auch Schwachstellen, die nicht in direktem Zusammenhang mit den von ihnen angestrebten Zielen stehen. MSSPs können sie erkennen, unabhängig davon, ob sie sich in der unmittelbaren Angriffsfläche, in deren Nähe oder weiter entfernt befinden.
MSSPs bieten viele Vorteile, um Unternehmen vor der wachsenden Zahl von Cyberbedrohungen zu schützen:
Zugang zu fortschrittlichen Technologien: MSSPs investieren in modernste Sicherheitstechnologien und Tools der nächsten Generation, um ihre Kunden vor einer Vielzahl von Cyberbedrohungen zu schützen. Unternehmen, die mit MSSPs zusammenarbeiten, können diese Technologien nutzen, ohne eine nennenswerte Vorabinvestition zu tätigen.
Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften: In vielen Branchen ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre erforderlich. MSSPs unterstützen Unternehmen dabei, die Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO, HIPAA und PCI DSS zu erreichen und dauerhaft zu gewährleisten, indem sie bei der Datenerfassung und der Erstellung von Berichten für Audits oder nach Vorfällen helfen.
Fokussierung auf das Kerngeschäft: Durch das Outsourcing des Sicherheitsmanagements an einen MSSP können sich Unternehmen auf ihre Kerngeschäftfunktionen konzentrieren. Durch die Entlastung im Bereich Cybersicherheit können sie ihre Produktivität verbessern und strategische Initiativen verfolgen.
Kosteneffizienz: Durch die Beauftragung eines MSSP entfällt für Unternehmen die Notwendigkeit, in eine kostspielige Sicherheitsinfrastruktur zu investieren und internes IT-Sicherheitspersonal einzustellen und zu schulen. MSSPs bieten ihre Dienste mit vorhersehbarer und oft abonnementbasierter Preisgestaltung an, so dass Unternehmen ihre Ressourcen effizienter einsetzen können. Außerdem unterstützen viele Cybersicherheitslösungen Mehrmandantenfähigkeit und Skalierbarkeit. So kann ein MSSP dieselbe Lösung für mehrere Kunden nutzen und die Kosten auf diese verteilen.
Expertise: MSSPs beschäftigen Sicherheitsexperten, die über fundierte Cybersicherheitskenntnisse und ein Verständnis für sich entwickelnde Bedrohungen, Schwachstellen und Sicherheitstechnologien verfügen. Dadurch sind sie äußerst gut in der Lage, digitale Assets effektiv zu schützen.
Sorgenfreiheit: MSSPs halten sich über die neuesten Bedrohungen und Sicherheitstrends auf dem Laufenden, um zu gewährleisten, dass ihre Kunden Cyber-Angreifern immer einen Schritt voraus sind. Die Zusammenarbeit mit einem MSSP gibt Unternehmen die Gewissheit, dass ihre Digital Assets von Profis geschützt werden.
Skalierbarkeit: MSSPs können ihre Services entsprechend den sich entwickelnden Anforderungen ihrer Kunden skalieren. Ob für kleine oder große Unternehmen: MSSPs können ihre Angebote so anpassen, dass sie mit dem Wachstum des Unternehmens stets das richtige Maß an Schutz und Support bieten.
Konfiguration und Verwaltung von Lösungen: Durch die Zusammenarbeit mit einem MSSP können Unternehmen auf optimale Cybersicherheitsdienste sowie Sicherheitskompetenz und -verwaltung zugreifen, ohne dass On-Premises-Fachkräfte benötigt werden. Ein durchschnittliches Unternehmen verfügt möglicherweise über mehr als 50 Sicherheitstools, es fehlt ihm jedoch an der für ein effizientes Sicherheitsprogramm erforderlichen Interoperabilität. Ein MSSP könnte dabei helfen, das richtige Gleichgewicht zwischen Technologie und Diensten zu finden, das dem Unternehmen am besten dient.
Ständige Überwachung und Reaktion: MSSPs betreiben Security Operations Center (SOCs), die Rund-um-die-Uhr-Überwachung und schnelle Reaktionsdienste für Vorfälle bieten. Diese kontinuierliche Überwachung minimiert potenzielle Schäden und Ausfallzeiten für Unternehmen.
Erfüllen Sie Sicherheitsanforderungen mit den neuesten Managed Security Services für die heutige Hybrid-Cloud-Welt.
Prognostizieren, verhindern und reagieren Sie auf moderne Bedrohungen und erhöhen Sie so die Resilienz Ihres Unternehmens.
IBM Cybersecurity Services bieten Beratung, Integration und Managed Security Services sowie offensive und defensive Funktionen. Wir kombinieren ein globales Expertenteam mit eigenen und Partnertechnologien, um maßgeschneiderte Sicherheitsprogramme für das Risikomanagement mitzugestalten.