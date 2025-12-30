Was ist Bring Your Own Key (BYOK)?

Häufig kontrolliert ein Cloud-Service-Anbieter die Verschlüsselungscodes, die den Datenschutz für die in der Cloud gehosteten Assets eines Unternehmens gewährleisten. In einem BYOK-Modell kontrolliert das Unternehmen jedoch seine eigenen Verschlüsselungscodes, so dass keine externe Einheit ohne seine Genehmigung auf die Cloud-Daten zugreifen kann.

Verschlüsselungscodes verwandeln Klartext in unlesbaren Chiffretext, um sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Sie können auch verschlüsselten Text in eine für autorisierte Benutzer lesbare Form zurückverwandeln.

BYOK hilft sicherzustellen, dass Verschlüsselungscodes gemäß den Sicherheitsrichtlinien eines Unternehmens verwaltet werden und mit Branchenstandards wie den NIST-Richtlinien und FIPS 140-2 übereinstimmen, unabhängig vom Cloud-Provider.

Die meisten großen Cloud-Provider – darunter IBM Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud – bieten ihren Kunden BYOK an.