Was ist eine Cyber-Versicherung?

Während die Nachfrage nach Cyber-Versicherungen hoch ist, machen es die steigenden Kosten für Cyber-Versicherungen für Unternehmen – insbesondere für kleine Unternehmen – schwer, einen Versicherungsschutz zu erhalten. Laut Marsh McLennan stiegen die Preise für Cyber-Versicherungen im ersten Quartal 2022 um 110 %.

Laut 451 Research können Cyber-Versicherungen zur Zunahme von Ransomware-Angriffen beitragen. Je mehr Unternehmen Cyber-Policen abschließen, desto leichter fällt es ihnen, Lösegeld zu zahlen, weil die Versicherung dafür aufkommt. Hacker wiederum fühlen sich ermutigt, weiterhin Lösegeld zu verlangen. Eine neue Art von Ransomware, HardBit, fordert die Opfer sogar auf, die Details ihrer Cyber-Police mitzuteilen, damit die Hacker ein Lösegeld berechnen können, das von der Police abgedeckt ist.

Die Preisturbulenzen werden auch dadurch verstärkt, dass die Cyber-Versicherung im Vergleich zu anderen Versicherungsprodukten relativ neu ist. Die Versicherer verfügen nur über begrenzte historische Daten zu den Kosten von Cyberangriffen, was es schwierig macht, genaue Risikomodelle zu erstellen und stabile Preise festzulegen.

Wenn Versicherungsgesellschaften sehen, dass ihre Verluste steigen, reagieren sie mit höheren Prämien und einer Einschränkung der Deckung. Der Versicherer AXA hat die Übernahme von Ransomware-Zahlungen für in Frankreich ausgestellte Policen eingestellt. Lloyd's of London wird keine staatlich geförderten Cyberangriffe mehr versichern, eine weitere Quelle für große Verluste.

Darüber hinaus stellen die Versicherer strengere Anforderungen an die Netzwerksicherheit der versicherten Unternehmen. Manche Versicherer unterbreiten nicht einmal ein Versicherungsangebot, wenn das Unternehmen nicht über Multi-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung, Zero-Trust oder ähnliche Verfahren verfügt. Einige Versicherungsunternehmen übernehmen eine beratende Rolle und geben Versicherungsnehmern und Geschäftsinhabern Zugang zu Sicherheitstools und Dienstleistern, die ihnen bei der Verbesserung ihres Sicherheitsstatus helfen. Einige Experten sagen voraus, dass Cyber-Versicherer zu Schlüsselfiguren bei der Durchsetzung von Standards wie dem NIST Cybersecurity Framework werden könnten, da Unternehmen, die sich an diese Standards halten, weniger kostspielig zu versichern sein werden.