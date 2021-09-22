End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) wird allgemein als die privateste und sicherste Methode zur Kommunikation über ein Netzwerk angesehen.

Ähnlich wie andere Verschlüsselungsmethoden wandelt E2EE mithilfe von Kryptografie lesbaren Klartext in unlesbaren Chiffretext um. Dieser Prozess trägt dazu bei, vertrauliche Informationen vor unbefugten Benutzern zu verbergen und stellt sicher, dass nur die beabsichtigten Empfänger – mit dem richtigen Entschlüsselungsschlüssel – auf vertrauliche Daten zugreifen dürfen.

E2EE unterscheidet sich jedoch von anderen Verschlüsselungsmethoden, weil es Datensicherheit von Anfang bis Ende bietet. Die Daten werden auf dem Gerät des Absenders verschlüsselt, bleiben während der Übertragung verschlüsselt und werden erst entschlüsselt, wenn sie das Endgerät des Empfängers erreichen. Dieses Verfahren stellt sicher, dass Serviceanbieter, die die Kommunikation erleichtern, wie z. B. WhatsApp, nicht auf die Nachrichten zugreifen können. Nur der Absender und der vorgesehene Empfänger können die Nachrichten lesen.

Im Vergleich dazu sichert die Verschlüsselung im Transit die Daten nur während der Übertragung zwischen den Endgeräten. Das Verschlüsselungsprotokoll Transport Layer Security (TLS) zum Beispiel verschlüsselt Daten auf dem Weg zwischen einem Client und einem Server. Es bietet jedoch keinen starken Schutz vor dem Zugriff durch Zwischenhändler wie Anwendungsserver oder Netzwerkanbieter.

Eine Standardverschlüsselung bei der Übertragung ist oft effizienter, aber viele Einzelpersonen und Unternehmen befürchten das Risiko, dass Serviceanbieter auf ihre sensiblen Daten zugreifen. Jede Gefährdung, selbst auf Endgeräteebene, kann den Datenschutz und die allgemeine Cybersicherheit ernsthaft gefährden.

Viele halten E2EE für den Goldstandard für den Schutz sensibler Daten in der digitalen Kommunikation, vor allem, da Unternehmen mehr Ressourcen für effektive Datenverwaltung aufwenden und Verbraucher sich zunehmend Sorgen um Datensicherheit machen. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass 81 % der Amerikaner besorgt darüber sind, wie Unternehmen die über sie gesammelten Daten verwenden.1