Fahrlässige Insider haben keine böswilligen Absichten, sondern schaffen Sicherheitsbedrohungen durch Unwissenheit oder Nachlässigkeit. Sie fallen z. B. auf einen Phishing-Angriff herein, umgehen Sicherheitskontrollen, um Zeit zu sparen, verlieren einen Laptop, mit dem Cyberkriminelle auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen können, oder senden die falschen Dateien (z. B. Dateien mit vertraulichen Informationen) per E-Mail an Personen außerhalb des Unternehmens.

Unter den Unternehmen, die im Ponemon Cost of Insider Threats Global Report 2022 befragt wurden, war die Mehrheit der Bedrohungen von innen – 56 % – auf unvorsichtige oder fahrlässige Insider zurückzuführen.2