Was ist Blue Teaming?

Nachdem Sie nun ein starkes blaues Team zusammengestellt und die Verteidigungsmaßnahmen des Unternehmens überprüft haben, ist es an der Zeit, sie in der Praxis auf den Prüfstand zu stellen. Hier kommt das rote Team oder das offensive Sicherheitsteam ins Spiel, um die Netzwerksicherheit zu testen. Red-Team-Übungen können als eine Gruppe von Sicherheitsexperten definiert werden, die unabhängige ethische Hacker sind, die die Systemsicherheit eines Unternehmens bewerten sollen.

Das rote Team simuliert die Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) eines echten Angreifers gegen das eigene System des Unternehmens, um das Sicherheitsrisiko einzuschätzen. Durch die Durchführung von Penetrationsprüfungen kann ein Unternehmen besser beurteilen, wie gut seine Mitarbeiter und Prozesse einen Angriff auf die Assets des Unternehmens bewältigen können. Mitglieder des roten Teams können während eines simulierten Angriffs auch Malware einsetzen, um die Sicherheitsvorkehrungen des blauen Teams zu testen, oder Social Engineering einsetzen, um Mitglieder des blauen Teams dazu zu bringen, Informationen weiterzugeben.

Das Hauptziel des roten Teams besteht darin, einen Tester dazu zu bringen, die Verteidigung des blauen Teams zu umgehen, ohne dass dieses es bemerkt. Rote und blaue Teams stehen in einer symbiotischen Beziehung zueinander, denn beide arbeiten für dasselbe Ziel, aber mit zwei völlig unterschiedlichen Ansätzen. Wenn die beiden zusammenarbeiten, spricht man oft von einem violetten Team. Wenn neue Technologien zur Verbesserung der Sicherheit auftauchen, ist es die Aufgabe des blauen Teams, auf dem Laufenden zu bleiben und alle neuen Informationen auch an das rote Team weiterzugeben.

Sobald beide Teams die Rot-/Blau-Teamübungen und -tests abgeschlossen haben, besteht der nächste Schritt darin, über ihre Ergebnisse zu berichten. Sie arbeiten zusammen, um einen Plan zu erstellen und die erforderlichen Sicherheitskontrollen zum Schutz des Unternehmens umzusetzen.

Blue-Team-Tests bieten einen enormen Mehrwert für die Bedrohungserkennung Ihres Unternehmens und es ist wichtig, ein blaues Team aufzubauen, das über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um ein Sicherheitssystem mit hervorragenden Reaktionsfähigkeiten aufzubauen und auszuführen.