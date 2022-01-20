Eine Cyber-Resilienzstrategie ist für die Geschäftskontinuität von entscheidender Bedeutung. Sie kann Vorteile bieten, die über die Erhöhung der Sicherheit eines Unternehmens und die Verringerung des Risikos einer Gefährdung seiner kritischen Infrastruktur hinausgehen. Cyber-Resilienz trägt auch dazu bei, finanzielle Verluste und Reputationsschäden zu reduzieren. Und wenn ein Unternehmen eine Cyber-Resilienz-Zertifizierung erhält, kann es Vertrauen bei seinen Kunden wecken. Darüber hinaus kann ein Cyber-resilientes Unternehmen den Wert, den es für seine Kunden schafft, optimieren und seinen Wettbewerbsvorteil durch effektive und effiziente Abläufe vergrößern.

Minderung finanzieller Verluste



Finanzielle Verluste könnten zu einem Vertrauensverlust bei den Interessengruppen des Unternehmens, wie Aktionären, Investoren, Mitarbeitern und Kunden, führen. Laut dem Cyber Resilient Organization Report 2020 von IBM® Security erlebten mehr als 50 % der Unternehmen einen Cybersicherheitsvorfall, der die Informationstechnologie (IT) und Geschäftsprozesse störte. Darüber hinaus belaufen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung laut Ponemons 4,24 Cost of a Breach Study von Ponemon auf 2021 Millionen US-Dollar.

Kundenvertrauen gewinnen und Geschäfte machen



Um Kunden zu gewinnen und neue Geschäfte an Land zu ziehen, halten sich einige Unternehmen an internationale Managementstandards wie ISO/IEC 27001 der International Organization for Standardization. ISO/IEC 27001 legt die Bedingungen für ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) fest, um die Sicherheit von Vermögenswerten wie Mitarbeiterdaten, Finanzinformationen, geistiges Eigentum oder von Dritten anvertraute Informationen zu verwalten. In den USA können Unternehmen eine Zertifizierung nach dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) anstreben, eine Voraussetzung für die Abwicklung von Zahlungen wie mit Kreditkarten.

Zunehmender Wettbewerbsvorteil



Die Cyber-Resilienz verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen ohne sie. Unternehmen, die Managementsysteme entwickeln, die auf Best Practices wie der Information Technology Infrastructure Library (ITIL) basieren, sorgen für einen effektiven Betrieb. In ähnlicher Weise steigern Unternehmen ihre betriebliche Effizienz durch die Entwicklung von Managementsystemen zur Cyber-Resilienz. Folglich bieten diese Systeme einen erheblichen Mehrwert für ihre Kunden.