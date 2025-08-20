Was ist Quantum Computing?

Ein IBM Quantum-Prozessor ist ein Wafer, der nicht viel größer ist als der in einem Laptop. Und ein Quantenhardwaresystem hat etwa die Größe eines Autos und besteht hauptsächlich aus Kühlsystemen, um den supraleitenden Prozessor auf seiner extrem kalten Betriebstemperatur zu halten.

Ein klassischer Prozessor verwendet klassische Bits, um seine Operationen auszuführen. Ein Quantencomputer verwendet Qubits (CUE-bits), um multidimensionale Quantenalgorithmen auszuführen.

Supraleiter

Ihr Desktop-Computer verwendet wahrscheinlich einen Lüfter, um ausreichend Kälte für den Betrieb zu erzeugen. Unsere Quantenprozessoren müssen sehr kalt sein – etwa ein Hundertstel Grad über dem absoluten Nullpunkt –um eine „Dekohärenz“ zu vermeiden oder ihre Quantenzustände beizubehalten. Um dies zu erreichen, verwenden wir unterkühlte Superflüssigkeiten. Bei diesen extrem niedrigen Temperaturen zeigen bestimmte Materialien einen wichtigen quantenmechanischen Effekt: Elektronen bewegen sich ohne Widerstand durch sie hindurch. Das macht sie zu „Supraleitern“.

Wenn Elektronen Supraleiter passieren, treffen sie aufeinander und bilden „Cooper-Paare“. Diese Paare können durch einen Prozess, der als Quantentunneln bekannt ist, eine Ladung über Barrieren oder Isolatoren transportieren. Zwei Supraleiter, die auf beiden Seiten eines Isolators angeordnet sind, bilden einen Josephson-Kontakt.

Steuerung

Unsere Quantencomputer verwenden Josephson-Kontakte als supraleitende Qubits. Indem wir Mikrowellenphotonen auf diese Qubits abfeuern, können wir ihr Verhalten steuern und sie dazu bringen, einzelne Einheiten von Quanteninformationen zu speichern, zu ändern und auszulesen.

Überlagerung

Ein Qubit selbst ist nicht sehr nützlich. Aber es kann einen wichtigen Trick anwenden: Es kann die Quanteninformation, die es enthält, in einen Überlagerungszustand versetzen, der eine Kombination aller möglichen Konfigurationen des Qubits darstellt. Gruppen von überlagerten Qubits können komplexe, mehrdimensionale Rechenräume erzeugen. Komplexe Probleme können in diesen Räumen auf neue Weise dargestellt werden.

Verschränkung

Quantenverschränkung ist ein Effekt, der das Verhalten zweier verschiedener Dinge korreliert. Physiker haben herausgefunden, dass sich Änderungen an einem Qubit direkt auf das andere auswirken, wenn zwei Qubits miteinander verschränkt sind.

Interferenz

In einer Umgebung verschränkter Qubits, die in einen Überlagerungszustand gebracht werden, gibt es Wellen von Wahrscheinlichkeiten. Dies sind die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse einer Messung des Systems. Diese Wellen können sich gegenseitig verstärken, wenn viele von ihnen bei einem bestimmten Ergebnis ihren Höhepunkt erreichen, oder sie können sich gegenseitig aufheben, wenn Spitzen- und Tiefpunkte zusammenwirken. Dies sind beide Formen der Interferenz.

Eine Berechnung auf einem Quantencomputer funktioniert, indem sie eine Überlagerung aller möglichen Rechenzustände vorbereitet. Ein vom Benutzer vorbereiteter Quantenschaltkreis nutzt nach einem Algorithmus selektiv Interferenzen an den Komponenten der Überlagerung aus. Viele mögliche Ergebnisse werden durch Interferenzen zunichte gemacht, während andere verstärkt werden. Die verstärkten Ergebnisse sind die Lösungen für die Berechnung.