Was ist Quantenkryptografie?

Bisher war die herkömmliche Datenverschlüsselung in den meisten Cybersicherheitsumgebungen in der Regel ausreichend, um eine sichere Kommunikation aufrechtzuerhalten. Der Aufstieg des Quantencomputings stellt jedoch selbst für die sichersten herkömmlichen kryptografischen Algorithmen eine existenzielle Bedrohung dar.

Wie die Quantenkryptografie ist auch die Quantencomputing eine sich rasch entwickelnde Technologie, die sich ebenfalls die Gesetze der Quantenmechanik zunutze macht. Im Vergleich zu unseren schnellsten und modernsten klassischen Computern haben Quantencomputer das Potenzial, komplexe Probleme um Größenordnungen schneller zu lösen.



Der Mathematiker Peter Shor beschrieb erstmals 1994 die Bedrohung, die Quantencomputer für traditionelle Sicherheitssysteme darstellen. Die heutigen Kryptosysteme lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: symmetrische Systeme, die einen geheimen Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten verwenden, und asymmetrische Systeme, die einen öffentlichen Schlüssel verwenden, den jeder lesen kann, und private Schlüssel, auf die nur autorisierte Parteien Zugriff haben. Beide Arten von Kryptosystemen erstellen diese Schlüssel durch Multiplikation großer Primzahlen und nutzen die enorme Rechenleistung, die für die Faktorisierung großer Zahlen erforderlich ist, um sicherzustellen, dass diese Verschlüsselungsschlüssel nicht von Abhörern oder Hackern geknackt werden können.

Selbst die leistungsstärksten Supercomputer der Welt benötigen Tausende von Jahren, um moderne Verschlüsselungsalgorithmen wie den Advanced Encryption Standard (AES) oder RSA mathematisch zu knacken. Nach Shors Algorithmus würde die Faktorisierung einer großen Zahl auf einem klassischen Computer so viel Rechenleistung erfordern, dass ein Hacker viele Leben brauchen würde, bevor er auch nur annähernd herankommt, aber ein voll funktionsfähiger Quantencomputer – sollte er perfektioniert werden – könnte die Lösung möglicherweise nur in Minuten finden.

Aus diesem Grund sind die Anwendungsfälle für Quantenkryptografie so endlos, wie es Anwendungsfälle für jede Form von Kryptografie gibt. Für den Fall, dass von Unternehmensinformationen bis hin zu Staatsgeheimnissen alles sicher aufbewahrt werden muss, kann die Quantenkryptografie unsere einzige Möglichkeit sein, private Daten zu schützen, wenn Quantencomputing die bestehenden kryptografischen Algorithmen überflüssig macht. Während Computerwissenschaftler auf der ganzen Welt Tag und Nacht an der Entwicklung praktischer Quantentechnologien arbeiten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir auch neue Formen der Kryptografie entwickeln, um uns auf das Quantenzeitalter der Datenverarbeitung vorzubereiten. Obwohl Quantencomputer früher nur als theoretisch galten, schätzen Experten, dass wir nur noch 20 bis 50 Jahre vom vollständigen Eintritt in das Quantenzeitalter entfernt sind.