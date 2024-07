Heutzutage ist die gesamte Mikrochip-Fertigungsbranche auf den Fotolackprozess angewiesen.

„Wir bei JSR sind stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller von Fotolacklösungen zu sein“, so Hiroaki Tokuhisa, Chief Technology Officer bei JSR. „Wir liefern die Chemikalien, die das Mooresche Gesetz im 21. Jahrhundert voranbringen, und arbeiten eng mit Partnern wie IBM zusammen, um unser Angebot an Fotolackchemikalien immer weiter zu verbessern.“

Wie die Mikrochips, zu deren Herstellung das Unternehmen beiträgt, sind auch diese Fotolacke seit den ersten Experimenten in den 1980er Jahren deutlich komplexer geworden. Da sich die chemische Forschung weiterentwickelt hat und immer feinere Muster ermöglicht, wurden den Fotolacken neue Elemente hinzugefügt, um sie präziser zu machen. So haben Forscher beispielsweise chemische Komponenten, so genannte Photosäuregeneratoren (PAGs), in die Lösung eingebracht.

Garcia zufolge wirken PAGs ein bisschen wie chemische Schlepper, da sie die größeren Polymere an ihren Platz schubsen. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, spuckt ein PAG ein Proton aus, das mit den Polymeren im Fotolack interagiert. Dadurch werden die Moleküle löslich, sodass sie weggespült werden können. Wenn Hersteller neue Mikrochips entwickeln, arbeiten sie mit JSR zusammen, um zu ermitteln, welche Fotolacklösung sie brauchen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Dieser Prozess kann zeit- und kostenintensiv sein.

„Es ist schwierig vorherzusagen, wie sich ein neuer Fotolack verhalten wird. Wir müssen ihn zuerst im Labor herstellen und ihn dann in realen Situationen gründlich testen“, so Hiroaki.

Die chemischen Methoden, die dabei eine Rolle spielen, sind zu komplex, als dass selbst die leistungsfähigsten Supercomputer der Welt sie effektiv simulieren könnten.

„Wir glauben aber, dass sich dies bald ändern wird“, so Hiroaki. „Zusammen mit unseren langjährigen Partnern bei IBM experimentieren wir mit chemischen Simulationen auf Quantencomputern. Wir haben bereits gezeigt, dass Quantencomputer kleine Moleküle simulieren können, die Teile eines Fotolacks imitieren.“

Die reale Welt basiert auf der Quantenmechanik, und Quantencomputer könnten bald unser bestes Tool für ihre Simulation sein. Diese Computer, die derzeit bei IBM Quantum einen Prozess der schnellen Skalierung und Entwicklung durchlaufen, könnten eines Tages komplexe Probleme lösen, die selbst klassische Supercomputer überfordern würden.

Mit Hilfe von Computerchemiesimulationen will JSR neue Fotolacke schneller und kostengünstiger entwickeln – ein potenzieller Vorteil, wenn es darum geht, das Mooresche Gesetz auch in Zukunft zu erfüllen.

IBM und JSR rechnen damit, dass Quantencomputer leistungsfähige Tools für diese Art der chemischen Simulation sein werden, sobald sie die erforderliche Skalierungs- und Leistungsfähigkeit erreicht haben. JSR arbeitet aktuell mit IBM Quantum zusammen, um die Grundlage für diese Zukunft zu schaffen.

„Da Quantencomputer immer leistungsfähiger werden, möchten wir bereit sein, sie zur Unterstützung unserer Arbeit einzusetzen“, so Hiroaki.

Kürzlich simulierte ein Forschungsteam aus JSR- und IBM Quantum-Experten erfolgreich ein kleineres Molekül, das sich ähnlich wie ein PAG verhält. Dabei zeigte sich, dass es in einer Zeit, in der Quantencomputer immer weiter skaliert werden, prinzipiell möglich sein sollte, die PAGs selbst zu simulieren.

All diese Anstrengungen werden dazu führen, dass quantenzentrierte Supercomputer in nicht allzu ferner Zukunft bisher unlösbare Probleme lösen, was sich positiv auf die chemische Forschung auswirken wird. Für JSR bedeutet dies voraussichtlich bessere, schnellere Computerchips, die zu geringeren Kosten hergestellt werden. Und für andere Partner könnte dies Fortschritte in der Arzneimittelforschung oder der Werkstoffkunde bedeuten.

Heute bietet IBM Quantum die weltweit fortschrittlichste Flotte von Quantencomputingsystemen und Software für die Ausführung von Quantenschaltungen in großem Maßstab. Ihre Organisation kann mit IBM Quantum zusammenarbeiten, um die Forschung voranzutreiben und Kompetenzen im Bereich Quantencomputing aufzubauen.