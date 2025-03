Was ist ein KI-Modell?

Diskriminative Algorithmen, die in der Regel überwachtes Lernen beinhalten, modellieren die Grenzen zwischen Datenklassen (oder „Entscheidungsgrenzen“) mit dem Ziel, die bedingte Wahrscheinlichkeit P(y|x) vorherzusagen, dass ein gegebener Datenpunkt (x) in eine bestimmte Klasse (y) fällt. Ein diskriminatives Computer-Vision-Modell könnte den Unterschied zwischen „Auto“ und „kein Auto“ anhand einiger weniger Schlüsselunterschiede (wie „wenn es keine Räder hat, ist es kein Auto“) erkennen und so viele Korrelationen ignorieren, die ein generatives Modell berücksichtigen muss. Diskriminative Modelle benötigen daher tendenziell weniger Rechenleistung.

Diskriminative Modelle eignen sich natürlich gut für Klassifizierungsaufgaben wie die Stimmungsanalyse, aber sie haben viele Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel zerlegen Decision-Tree-und Random-Forest-Modelle komplexe Entscheidungsprozesse in eine Reihe von Knoten, bei denen jedes „Blatt“ eine potenzielle Klassifizierungsentscheidung darstellt.