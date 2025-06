Was ist ein Betriebssystem?

Die Geschichte des Betriebssystems (OS) begann mit frühen Computern, die eine maßgeschneiderte Systemsoftware für das Aufgabenmanagement erforderten. Ursprünglich einfach und stapelorientiert, haben sich die Betriebssysteme weiterentwickelt, um dank der Fortschritte in der Hardware und Software auch Multitasking und interaktive Schnittstellen zu unterstützen.

Die Erfindung des integrierten Schaltkreises (IC) in den 1950er Jahren führte zu Mikrochips, die Rechenleistung steigerten und die Computergröße reduzierten, was komplexere Aufgaben ermöglichte. Im Jahr 1964 führte IBM für sein IBM System/360 das auf der Programmiersprache Assembler basierende OS/360 ein. Das OS/360 standardisierte die Software auf seinen Mainframes und beeinflusste zukünftige Betriebssystemdesigns. Darüber hinaus war das OS/360 das erste Multiprogramming-Betriebssystem, das mehrere Programme gleichzeitig auf einem einzigen Prozessor-Rechner ausführen konnte.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich OS/360 zu z/OS, dem modernen Betriebssystem für IBM Mainframes. (Heutige IBM Z-Mainframes laufen auch unter Linux und z/TPF, wobei oft mehrere Betriebssysteme auf einem einzigen Mainframe ausgeführt werden.)

Die Entwicklung des Time-Sharing-Betriebssystems Unix in den 1960er und 1970er Jahren schuf wichtige Präzedenzfälle für moderne Betriebssysteme, indem sie Konzepte wie Multitasking, Portabilität und ein hierarchisches Dateisystem einführte, die die Grundlage für die heutigen Systeme bilden.

In den späten 1980er und 1990er Jahren wurdenGrafikprozessoren (GPUs) zur Grafikverarbeitung eingeführt. Als sich GPUs vor allem in den 2000er Jahren weiterentwickelten, um allgemeine Berechnungen zu unterstützen, begannen Unternehmen wie Apple und Microsoft, sie tiefer in ihre Betriebssysteme zu integrieren. Heute sind GPUs eine Standardfunktion in den meisten Computersystemen und unterstützen alles, von Spielen und Multimedia bis hin zu wissenschaftlichem Rechnen und maschinellem Lernen (ML).

Innovationen wie Virtualisierung und Containerisierung entstanden, als der Bedarf an höherer Effizienz und Skalierbarkeit zunahm, insbesondere im Cloud Computing. Die Virtualisierung ermöglicht die Ausführung mehrerer virtueller Maschinen (VMs) auf einem einzigen physischen Computer. Ein Hypervisor verwaltet diese virtuellen Maschinen und verhält sich wie ein schlankes Betriebssystem, indem er die Ressourcenverwaltung und Speicherzuweisung übernimmt, ohne dass ein vollständiges Betriebssystem erforderlich ist. VMware gilt als Marktführer auf dem Markt für Virtualisierung und Hypervisor.

Die Containerisierung baut auf der Virtualisierung auf, indem sie einen schlankeren Ansatz für die Ausführung isolierter Anwendungen bietet. Im Gegensatz zu VMs enthaltenContainer keine vollständige Kopie des Betriebssystems. Stattdessen ist die Container-Laufzeit-Engine (zum Beispiel Docker) auf dem Betriebssystem des Hostsystems installiert und fungiert als Schnittstelle, über die alle Container dasselbe Betriebssystem teilen. Diese Funktion ermöglicht es Containern, das Betriebssystem zu virtualisieren, sodass Anwendungen und ihre Abhängigkeiten unabhängig auf einem einzelnen Betriebssystem ausgeführt werden können, was die Ressourceneffizienz verbessert.