Was ist ein Mainframe?

Der 1937 entworfene Harvard Mark I oder IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) gilt als erster Mainframe. Das US Navy Bureau of Ships nutzte diese Maschine während des letzten Teils des Zweiten Weltkriegs für militärische Zwecke, um mathematische Probleme schnell zu lösen.

1951 begann die Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) mit dem Bau des ersten kommerziellen Mainframes, UNIVAC (Link außerhalb von ibm.com). Bald darauf, 1953, stellte IBM seinen ersten Mainframe für den gewerblichen Einsatz vor – die IBM Model 701 Electronic Data Processing Machine. Der erste elektronische Computer des Unternehmens, der 701, war etwa 25- bis 50-mal schneller als seine Vorgänger, mit rasanten Fortschritten bei Rechenleistung, Speicherkapazität und geringerer Größe.

Weitere US-Hersteller von Mainframes für den gewerblichen Einsatz in den 1950er Jahren waren Burroughs, Datamatic, GE, RCA und Philco.

Der erste moderne Mainframe, das IBM System/360, kam 1964 auf den Markt. Innerhalb von zwei Jahren dominierte das System/360 als Branchenstandard den Markt für Mainframes. Vor dieser Maschine musste für jede neue Maschine eine eigene Software geschrieben werden und es gab keine kommerziellen Softwareunternehmen. Das System/360 trennte Software von Hardware und ermöglichte es erstmals, dass Software, die für eine Maschine geschrieben wurde, auf jeder anderen Maschine in der Reihe ausgeführt werden konnte.

Während viele Virtualisierung mit Cloud Computing in Verbindung bringen, begann die kommerzielle Virtualisierungstechnologie auf dem Mainframe als eine Möglichkeit, Systemressourcen logisch aufzuteilen, damit sie von einer großen Gruppe von Benutzern gemeinsam genutzt werden können. Vor der Virtualisierung verwendeten IT-Fachkräfte für Mainframes Lochkarten, Batch-Jobs und ein einziges Betriebssystem, um IT-Vorgänge auszuführen. 1964 brachte IBM das CP/CMS auf den Markt. Dieses schlanke Einzelbenutzer-Betriebssystem enthielt den ersten Hypervisor, der Virtual Machines (VMs) erstellte, die die zugrunde liegende Hardware virtualisierten, wodurch die Effizienz gesteigert und die Kosten gesenkt wurden.

Mit der Einführung des IBM System/370 im Jahr 1970 verabschiedete sich IBM erstmals von der Technologie mit magnetischen Eisen-Ferrit-Kernen und setzte stattdessen Silizium-Speicherchips zur Speicherung von Daten und Anweisungen ein, da diese eine höhere Betriebsgeschwindigkeit ermöglichten und viel weniger Platz benötigten. Sechs Monate nach der Einführung von System/370 tauchte der Begriff „Silicon Valley“ erstmals in einer Ausgabe von Electronic News auf.

Zu den weiteren bedeutenden Herstellern auf dem Markt für Mainframes gehörten in den 70er und 80er Jahren Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, Honeywell, RCA, Siemens und Sperry Univac. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Mainframe-Branche weiter und brachte kleinere Maschinen, Verbesserungen der E/A-Leistung, größere Speicher und mehrere Prozessoren hervor, wodurch Funktionalität und Kapazität zunahmen.

In den 1990er Jahren, als sich die Nutzung von PCs und anderen Technologien ausbreitete, sagten einige Analysten das Ende des Mainframes voraus. 1991 machte der InfoWorld-Analyst Stewart Alsop die berühmte Aussage: „Ich sage voraus, dass der letzte Mainframe am 15. März 1996 vom Netz genommen wird.“

Dennoch wird der Mainframe branchenübergreifend als Kern der IT-Infrastruktur genutzt. Im April 2022 stellte IBM die neueste Generation der IBM zSeries vor – die z16, die mit dem IBM Telum Prozessor mit branchenweit ersten, auf dem Chip integrierten Beschleunigern ausgestattet ist, um mit KI in beispielloser Geschwindigkeit und Skalierung (und mit extrem geringer Latenzzeit) Vorhersagen zu treffen und zu automatisieren.