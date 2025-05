Was sind personenbezogene Daten?

Nicht alle persönlichen Daten gelten als personenbezogene Daten. Daten über die Streaming-Gewohnheiten einer Person sind beispielsweise keine personenbezogenen Daten, da es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich wäre, Personen nur auf Basis dessen zu erkennen, was sie auf Netflix gesehen haben. Personenbezogene Daten beziehen sich nur auf Informationen, die auf eine bestimmte Person verweisen – wie zum Beispiel die Art von Informationen, die Sie zur Überprüfung Ihrer Identität angeben, wenn Sie sich an Ihre Bank wenden.

Bei personenbezogenen Daten sind einige Informationen sensibler als andere. Sensible personenbezogene Daten sind vertrauliche Informationen, die direkt eine Person identifizieren und bei deren Veröffentlichung oder Diebstahl erhebliche Schäden entstehen können.

Eine Sozialversicherungsnummer (SSN) ist ein gutes Beispiel für sensible personenbezogene Daten. Da viele Regierungsbehörden und Finanzinstitute in den USA Sozialversicherungsnummern verwenden, um die Identität von Personen zu überprüfen, könnte ein Krimineller, der eine Sozialversicherungsnummer stiehlt, leicht auf die Steuerunterlagen oder Bankkonten seines Opfers zugreifen. Weitere Beispiele für sensible personenbezogene Daten sind:

Eindeutige Identifikationsnummern wie Führerscheinnummern, Reisepassnummern und andere behördlich ausgestellte ID-Nummern.

Biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Netzhautscans.

Finanzinformationen, einschließlich Bankkontonummern und Kreditkartennummern.

Krankenakten.

Sensible personenbezogene Daten sind in der Regel nicht öffentlich zugänglich, und die meisten bestehenden Datenschutzgesetze verlangen von Unternehmen, sie zu schützen, indem sie sie verschlüsseln, kontrollieren, wer darauf zugreift, oder andere Cybersicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Bei nicht sensiblen personenbezogenen Daten handelt es sich um personenbezogene Daten, die für sich genommen einer Person keinen nennenswerten Schaden zufügen würden, wenn sie veröffentlicht oder gestohlen werden. Sie können für eine Person eindeutig sein oder auch nicht. Ein Social-Media-Handle würde zum Beispiel zu den nicht sensiblen personenbezogenen Daten gehören: Damit könnte man jemanden identifizieren, aber ein böswilliger Akteur könnte keinen Identitätsdiebstahl begehen, wenn er nur den Namen eines Social-Media-Kontos hätte. Weitere Beispiele für nicht sensible personenbezogene Daten sind:

Vollständiger Name einer Person

Mädchenname der Mutter

Telefonnummer

IP-Adresse

Geburtsort

Geburtsdatum

Geografische Details (Postleitzahl, Stadt, Bundesland, Land usw.)

Informationen zur Beschäftigung

E-Mail-Adresse oder Postanschrift

Ethnische Herkunft oder Zugehörigkeit

Religion

Nicht sensible personenbezogene Daten sind häufig öffentlich verfügbar. So können beispielsweise Telefonnummern in einem Telefonbuch und Adressen in den öffentlichen Verzeichnissen einer Gemeindeverwaltung aufgeführt sein. Einige Datenschutzbestimmungen schreiben den Schutz nicht sensibler personenbezogener Daten nicht vor, aber viele Unternehmen treffen trotzdem Schutzmaßnahmen. Der Grund dafür ist, dass Kriminelle möglicherweise Probleme verursachen könnten, indem sie mehrere nicht sensible personenbezogene Daten zusammenführen.

Zum Beispiel könnte sich ein Hacker mit der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse und dem Mädchennamen der Mutter Zugriff auf die Bankkonto-App einer Person verschaffen. Die E-Mail ist der Benutzername. Durch Spoofing der Telefonnummer können die Hacker einen Bestätigungscode erhalten. Der Mädchenname der Mutter ist die Antwort auf die Sicherheitsfrage.

Es ist wichtig zu beachten, dass es stark vom Kontext abhängt, ob Informationen als sensible oder nicht sensible personenbezogene Daten gelten. Ein vollständiger Name ist an sich möglicherweise nicht unbedingt eine sensible Information, aber eine Liste von Personen, die einen bestimmten Arzt aufgesucht haben, würde zu den sensiblen personenbezogenen Daten gehören. Ebenso ist die Telefonnummer einer Person möglicherweise öffentlich verfügbar, aber eine Datenbank mit Telefonnummern, die für die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf einer Social-Media-Website verwendet werden, würde sensible personenbezogene Daten enthalten.