Wenn digitale Forensik und Incident Response getrennt voneinander durchgeführt werden, können sie sich gegenseitig behindern. Einsatzkräfte können Beweise verändern oder zerstören, während sie eine Bedrohung aus dem Netzwerk entfernen, und forensische Ermittler können die Lösung einer Bedrohung verzögern, während sie nach Beweisen suchen. Es kann sein, dass der Informationsfluss zwischen diesen Teams nicht funktioniert, wodurch alle weniger effizient sind, als sie sein könnten.

DFIR vereinigt diese beiden Disziplinen in einem einheitlichen Prozess, der von einem gemeinsamen Team durchgeführt wird. Dadurch ergeben sich zwei wichtige Vorteile:

erfolgt die forensische Datenerfassung parallel zur Entschärfung von Bedrohungen. Während des DFIR-Prozesses verwenden die Einsatzkräfte forensische Techniken, um digitale Beweise zu sammeln und zu sichern, während sie eine Bedrohung eindämmen und beseitigen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aufbewahrungskette eingehalten wird und wertvolle Beweise nicht durch die Maßnahmen zur Reaktion auf einen Vorfall verändert oder zerstört werden.

Die Überprüfung nach einem Vorfall umfasst auch das Überprüfen von digitalen Nachweisen. DFIR nutzt digitale Beweise, um Sicherheitsvorfällen auf den Grund zu gehen. DFIR-Teams untersuchen und analysieren die Beweise, die sie gesammelt haben, um den Vorfall von Anfang bis Ende zu rekonstruieren. Der DFIR-Prozess endet mit einem Bericht, in dem detailliert beschrieben wird, was passiert ist, wie es passiert ist, das gesamte Ausmaß des Schadens und wie ähnliche Angriffe in Zukunft vermieden werden können.

Die daraus resultierenden Vorteile umfassen: