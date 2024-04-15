Was ist E-Mail-Sicherheit?

E-Mail-Angriffe haben viele Gesichter. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sie alle die gleiche böswillige Absicht haben, und proaktiv zu sein, um die Arten von E-Mail-Bedrohungen zu verstehen, die es gibt. Dies sind einige der häufigsten Arten von Angriffen:

Social-Engineering-Angriffe

Die psychologische Manipulation von Menschen, die unwissentlich die Sicherheit ihrer Daten gefährden, ist eine der häufigsten Angriffsarten.

Phishing

Phishing-Scams verwenden betrügerische E-Mails, SMS, Social-Media-Inhalte oder Websites, um Benutzer dazu zu verleiten, Zugangsdaten preiszugeben oder Malware herunterzuladen.

Spear-Phishing

Diese Form des Phishings zielt direkt auf eine Einzelperson oder eines Unternehmens ab, indem eine personalisierte E-Mail versendet wird.

Whale-Phishing

Diese Form des Phishing zielt auf hochrangige Führungskräfte in Unternehmen ab. Die Angreifer verfassen sorgfältig formulierte Nachrichten, um ihre Empfänger dazu zu bringen, sensible Informationen preiszugeben. Diese Korrespondenz kann in Form von E-Mails, Textnachrichten oder Telefonanrufen erfolgen.

Schädlicher E-Mail-Anhang

Diese Form von Malware zielt auf E-Mail-Anhänge ab, die als Dokumente, Voicemails, Faxe, PDFs und andere Dateien getarnt sind. Diese Hacker wenden verschiedene Taktiken an, wie z. B. Angst, Dringlichkeit und Neugier.

Ransomware

Diese bösartige Software verschlüsselt Dateien und blockiert den Zugriff auf ein System, bis das Opfer eine Geldsumme bezahlt.

Spoofing

Beim Spoofing fälscht ein Angreifer eine E-Mail-Nachricht mit einer gefälschten Absenderadresse und gibt sich als legitimiert aus.

Identitätswechsel

Ein Cyberkrimineller gibt sich als vertrauenswürdiger Absender aus, um an Geld oder Daten zu gelangen. Ein Beispiel ist die Kompromittierung geschäftlicher E-Mails, bei dem sich ein Hacker als Mitarbeiter ausgibt, um das Unternehmen zu bestehlen.