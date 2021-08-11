Was ist Cloud-Sicherheit?

In modernen Unternehmen findet zunehmend ein Wechsel zu Cloud-basierten Umgebungen und IaaS-, PaaS- oder SaaS-Computing-Modellen statt. Die dynamische Natur des Infrastrukturmanagements, insbesondere bei der Skalierung von Anwendungen und Diensten, kann Unternehmen vor eine Reihe von Herausforderungen stellen, wenn sie ihre Abteilungen angemessen mit Ressourcen ausstatten. Diese Dienstleistungsmodelle ermöglichen es Unternehmen, viele der zeitaufwändigen IT-bezogenen Aufgaben auszulagern.

Da Unternehmen weiterhin in die Cloud migrieren, ist es wichtig, die Sicherheitsanforderungen für die sichere Aufbewahrung von Daten zu verstehen. Während Drittanbieter von Cloud Computing-Diensten die Verwaltung dieser Infrastruktur übernehmen können, verlagert sich die Verantwortung für die Sicherheit und Rechenschaftspflicht der Daten-Assets nicht unbedingt mit.



Die meisten Cloud-Provider befolgen standardmäßig die besten Sicherheitspraktiken und ergreifen aktive Maßnahmen zum Schutz der Integrität ihrer Server. Unternehmen müssen jedoch ihre eigenen Überlegungen anstellen, wenn es um den Schutz von Daten, Anwendungen und Workloads geht, die in der Cloud laufen.



Mit der Weiterentwicklung der digitalen Geschäftswelt sind auch die Sicherheitsbedrohungen komplexer geworden. Diese Bedrohungen richten sich ausdrücklich gegen Anbieter von Cloud Computing-Diensten, da die Organisation insgesamt keine Transparenz in Bezug auf den Datenzugriff und die Datenbewegungen hat. Wenn Unternehmen keine aktiven Schritte zur Verbesserung ihrer Cloud-Sicherheit ergreifen, können sie beim Management von Kundendaten unabhängig vom Speicherort erhebliche Risiken in Bezug auf Governance und Compliance eingehen.



Die Sicherheit von Cloud-Diensten sollte unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens ein wichtiges Diskussionsthema sein. Die Cloud-Infrastruktur unterstützt nahezu alle Aspekte der modernen Datenverarbeitung in allen Branchen und über mehrere vertikale Märkte hinweg.



Die erfolgreiche Einführung der Cloud hängt jedoch davon ab, dass angemessene Gegenmaßnahmen zur Abwehr moderner Cyberangriffe ergriffen werden. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen in einer Public-Cloud-, Private-Cloud- oder Hybrid-Cloud-Umgebung arbeitet, sind Cloud-Sicherheitslösungen und Best Practices eine Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität.