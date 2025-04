Zielgerichtete Datenvergiftungsangriffe manipulieren die Ausgaben von KI-Modellen auf eine bestimmte Weise. So könnten Cyberkriminelle zum Beispiel vergiftete Daten in einen Chatbot oder eine Anwendung mit generativer KI wie ChatGPT injizieren, um dessen Antworten zu verändern. Ähnlich könnte ein Angreifer in einem Cybersicherheitsszenario vergiftete Daten in ein Modell einbringen, das Malware erkennen soll, so dass bestimmte Bedrohungen nicht erkannt werden.

Zielgerichtete Angriffe manipulieren das Verhalten des Modells in einer Weise, die dem Angreifer nützt, und schaffen so möglicherweise neue Schwachstellen im System.