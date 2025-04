Was ist Datenverzerrung?

KI-Systeme, die verzerrte Ergebnisse als Eingabedaten für die Entscheidungsfindung verwenden, erzeugen eine Feedback-Schleife, die die Verzerrung im Laufe der Zeit weiter verstärken kann. Dieser Zyklus, in dem der Algorithmus kontinuierlich lernt und dieselben verzerrten Muster fortschreibt, führt zu zunehmend verfälschten Ergebnissen.

Zum Beispiel können historische Diskriminierungen wie Redlining – die Verweigerung von Finanzdienstleistungen aufgrund der Rasse einer Person – in den Trainingsdaten für ein KI-Modell, das mit der Entscheidung über Bankdarlehen beauftragt ist, berücksichtigt werden. Wenn ein KI-System Anträge anhand dieser Daten bearbeitet, könnte es Personen, die sozioökonomische Merkmale mit Opfern von Redlining in früheren Jahren teilen, ungerechtfertigterweise benachteiligen. Daten aus diesen neueren Kreditablehnungen könnten in zukünftige KI-Entscheidungen einfließen und so zu einem Kreislauf führen, in dem Mitglieder unterrepräsentierter Gruppen immer weniger Kreditmöglichkeiten erhalten.