Was ist algorithmische Verzerrung?

KI-Systeme (künstlichen Intelligenz) nutzen Algorithmen, um Muster und Erkenntnisse in Daten zu finden oder um Output-Werte aus einem gegebenen Satz von Eingabevariablen vorherzusagen. Verzerrte Algorithmen können diese Erkenntnisse und Outputs in einer Weise beeinflussen, die zu schädlichen Entscheidungen oder Handlungen führt, Diskriminierung und Ungleichheit fördert oder aufrechterhält und das Vertrauen in die KI und die Institutionen, die KI nutzen, untergräbt. Diese Auswirkungen können für Unternehmen rechtliche und finanzielle Risiken mit sich bringen. Gemäß KI-Verordnung der EU beispielsweise kann die Nichteinhaltung der darin verbotenen KI-Praktiken Geldbußen von bis zu 35.000.000 EUR oder 7 % des weltweiten Jahresumsatzes nach sich ziehen (je nachdem, welcher Betrag höher ist).

Besonders besorgniserregend sind algorithmische Verzerrungen in KI-Systemen, die lebensverändernde Entscheidungen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Strafverfolgung und Personalwesen unterstützen. Verzerrungen können auf viele Arten in Algorithmen eindringen, beispielsweise durch verfälschte oder begrenzte Eingabedaten zum Trainieren, subjektive Programmierentscheidungen oder Ergebnisinterpretationen.

Die Eindämmung algorithmischer Verzerrungen beginnt mit der Anwendung von KI-Governance-Prinzipien, einschließlich Transparenz und Erklärbarkeit, über den gesamten KI-Lebenszyklus.