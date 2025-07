Künstliche Intelligenz (KI) im Personalwesen bezieht sich auf die Anwendung von Technologie zur Transformation traditioneller Funktionen und Prozesse im Personalwesen. Sie beinhaltet die Verwendung einer Kombination aus Algorithmen, Modellen für maschinelles Lernen und intelligenten Systemen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, genauere Erkenntnisse aus Personaldaten zu gewinnen und die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Diese Technologien verbessern auch die Mitarbeitererfahrung, indem sie Reibungsverluste reduzieren und es Personalfachleuten ermöglichen, sich auf kreativere oder sensiblere Personalfragen zu konzentrieren.

KI im Personalwesen stellt verschiedene Technologien bereit, die in der Lage sind, riesige Datenmengen in Echtzeit zu analysieren, Muster zu erkennen, Inhalte zu generieren und menschenähnliche Interaktionen zu simulieren. Diese Fähigkeiten verändern die Arbeitsweise von Personalabteilungen und ermöglichen ihnen den Übergang von vorwiegend administrativen Funktionen zu strategischeren Aufgaben innerhalb von Unternehmen.

In der heutigen Zeit stehen Personalleiter vor nie dagewesenen Herausforderungen: Mitarbeitererwartungen, die sich verändern, globaler Arbeitskräftemangel und eine wachsende Qualifikationslücke. Und da KI die Geschäftswelt in rasantem Tempo verändert, kommt den Personalabteilungen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung des Wandels zu. Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value geben nur 20 % der Führungskräfte an, dass die Personalabteilung die Zukunft der Arbeitsstrategie in ihrem Unternehmen bestimmt. Da stellt sich die Frage: Wenn die Personalabteilung nicht die Zukunft der Arbeit bestimmt, wer tut es dann? Die Technologie, die verspricht, die Geschäftswelt zu verändern, ist ebenso eine Initiative des Personalwesens wie ein IT-Anliegen.