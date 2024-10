Was sind KI-Agenten?

Aufgabenautomatisierung

Mit den fortschreitenden Entwicklungen in der generativen KI wächst das Interesse an der Optimierung von Workflows mithilfe von KI, auch als intelligente Automatisierung bekannt. KI-Agenten sind KI-Tools, die komplexe Aufgaben automatisieren können, die ansonsten menschliche Ressourcen erfordern würden. Dadurch können Ziele kostengünstig, schnell und im großen Maßstab erreicht werden. Diese Fortschritte bedeuten wiederum, dass menschliche Mitarbeiter dem KI-Assistenten keine Anweisungen mehr bei der Erstellung und Ausführung seiner Aufgaben geben müssen.

Höhere Leistung

Multiagenten-Frameworks übertreffen in der Regel einzelne Agenten.11 Das liegt daran, dass mit einer größeren Anzahl an Handlungsplänen die Fähigkeit der Agenten, zu lernen und ihre Vorgehensweise zu „überdenken“, verbessert wird. Ein KI-Agent, der Wissen und Feedback von anderen KI-Agenten einbezieht, die auf verwandte Bereiche spezialisiert sind, kann für die Informationssynthese nützlich sein. Diese Zusammenarbeit im Backend von KI-Agenten und die Fähigkeit, Informationslücken zu schließen, sind einzigartig für agentenbasierte Frameworks und machen sie zu einem leistungsstarken Werkzeug und einem bedeutenden Fortschritt in der künstlichen Intelligenz.

Qualität der Antworten

KI-Agenten liefern Antworten, die umfassender, präziser und besser auf den Benutzer zugeschnitten sind als herkömmliche KI-Modelle. Dies ist für uns als Benutzer von großer Bedeutung, da qualitativ hochwertigere Antworten in der Regel zu einer besseren Customer Experience führen. Wie bereits beschrieben, wird dies durch den Austausch von Informationen mit anderen Agenten, die Nutzung externer Tools und die Aktualisierung ihres Gedächtnisses ermöglicht. Diese Verhaltensweisen entwickeln sich von selbst und sind nicht vorprogrammiert.12