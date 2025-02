Was ist eine Gedankenkette (Chain of Thought, CoT)?

Die Entwicklung der Gedankenkette (Chain of Thoughts, CoT) ist ein Beleg für die synergetischen Fortschritte in mehreren Bereichen, insbesondere in der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), im maschinellen Lernen und im aufstrebenden Bereich der generativen KI. Diese Fortschritte haben CoT nicht nur an die Spitze der komplexen Problemlösungen katapultiert, sondern auch seinen Nutzen in einem breiten Anwendungsspektrum unterstrichen. Hier gehen wir auf die wichtigsten Entwicklungen ein und integrieren die angegebenen Begriffe, um ein umfassendes Bild der Fortschritte von CoT zu zeichnen.