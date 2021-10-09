Was ist intelligente Automatisierung?

Entdecken Sie die intelligente Automatisierungslösung von IBM Für KI-Updates anmelden
Illustration mit Collage von Cloud-Piktogrammen, Tortendiagramm, Grafikpiktogrammen zu folgenden Themen
Was ist intelligente Automatisierung?

Intelligente Automatisierung (IA), manchmal auch als kognitive Automatisierung bezeichnet, ist der Einsatz von Automatisierungstechnologien – künstliche Intelligenz (KI), Business Process Management (BPM) und Robotic Process Automation (RPA) – zur Rationalisierung und Skalierung der Entscheidungsfindung in Unternehmen.

Intelligente Automatisierung vereinfacht Prozesse, setzt Ressourcen frei und verbessert die betriebliche Effizienz durch verschiedene Anwendungen. Ein Automobilhersteller kann beispielsweise die intelligente Automatisierung nutzen, um die Produktion zu beschleunigen oder das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren. Ein Pharma- oder Life-Science-Unternehmen kann die intelligente Automatisierung nutzen, um Kosten zu senken und die Ressourceneffizienz zu steigern, wenn sich wiederholende Prozesse vorhanden sind. Ein Versicherungsanbieter kann intelligente Automatisierung nutzen, um Zahlungen zu berechnen, Tarife zu schätzen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

 Die 3 Komponenten intelligenter Automatisierung

Intelligente Automatisierung umfasst 3 kognitive Technologien. Durch die Integration dieser Komponenten entsteht eine Lösung, die geschäftliche und technologische Transformation vorantreibt.

  • Die wichtigste Komponente intelligenter Automatisierung ist Künstliche Intelligenz oder KI. Durch die Verwendung von maschinellem Lernen und komplexen Algorithmen zur Analyse strukturierter und unstrukturierter Daten können Unternehmen eine Wissensbasis aufbauen und auf der Grundlage dieser Daten Prognosen formulieren. Dies ist die Entscheidungsmaschine der KI.
  • Die zweite Komponente intelligenter Automatisierung ist das Business Process Management (BPM), das auch als Business-Workflow-Automatisierung bezeichnet wird. Das Business Process Management automatisiert Workflows, um Geschäftsprozesse flexibler und einheitlicher zu gestalten. Business Process Management wird in den meisten Branchen eingesetzt, um Prozesse zu rationalisieren und Interaktionen und Engagement zu verbessern.
  • Die dritte Komponente der IA ist die Robotic Process Automation (RPA). Bei der Robotic Process Automation werden Software-Roboter (Bots) eingesetzt, um Back-Office-Aufgaben wie das Extrahieren von Daten oder das Ausfüllen von Formularen zu erledigen. Diese Bots ergänzen künstliche Intelligenz und RPA kann KI-Einblicke nutzen, um komplexere Aufgaben und Anwendungsfälle zu bewältigen.

Diese Integration führt zu einer transformativen Lösung, die Prozesse rationalisiert und Workflows vereinfacht, um letztendlich die Customer Experience zu verbessern.
Vorteile intelligenter Automatisierung

Intelligente Automatisierungsplattformen bieten branchenübergreifend viele Vorteile, da sie große Datenmengen, präzise Berechnungen, Analysen und Geschäftsimplementierungen nutzen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die folgenden:

  • Senken Sie die Kosten, indem Sie die Belegschaft aufstocken und die Produktivität verbessern: Die Automatisierung von Systemen und Prozessen und die Verwendung von Datenanalysen zur Gewährleistung der Genauigkeit können die Produktion beschleunigen. IA ermöglicht es Unternehmen auch, schnell zu skalieren, ohne das Risiko zu erhöhen, die Qualität zu beeinträchtigen oder die bestehende Belegschaft zu belasten. Entscheidungsträger in der Wirtschaft profitieren von dieser Fähigkeit durch höhere Produktionserträge und einen verbesserten ROI.
  • Verbessern Sie die Genauigkeit durch konsistente Prozesse und Ansätze zur Qualitätssteigerung: Die Stärke der intelligenten Automatisierung ist der Einsatz künstlicher Intelligenz, um die Entscheidungsfindung zu fördern und eine konsistente Herangehensweise an sich wiederholende Aufgaben zu ermöglichen.
  • Verbessern Sie die Customer Experience: Ein qualitativ hochwertigeres, zuverlässigeres Produkt schneller auf den Markt zu bringen oder schneller (oder sofort) Antworten auf Anfragen zu erhalten, bedeutet eine reichere, positivere Erfahrung für den Kunden und damit einen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen.
  • Adressieren Sie Compliance und Vorschriften mit Zuversicht: Viele Branchen müssen sich an spezifische regulatorische Richtlinien halten. Intelligente Automatisierung kann ihre Funktionen zur Aufgabenautomatisierung nutzen, um einen konsistenteren Ansatz für die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
Anwendungen intelligenter Automatisierung

Intelligente Automatisierung rationalisiert Prozesse, die ansonsten aus manuellen Aufgaben bestanden oder auf Altsystemen basierten, die ressourcenintensiv, kostspielig und anfällig für menschliche Fehler sein können. Die Anwendungen von IA erstrecken sich über verschiedene Branchen und sorgen für Effizienzsteigerungen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens.

  • Automobilindustrie: Die Automobilbranche profitiert in hohem Maße von den Verbesserungen, die Hersteller durch den Einsatz intelligenter Automatisierung erzielen können. Mit IA können Hersteller die Produktion effektiver vorhersagen und anpassen, um auf Veränderungen bei Angebot und Nachfrage zu reagieren. Sie können Workflows optimieren, um die Effizienz zu steigern und das Fehlerrisiko in der Produktion, im Support, in der Beschaffung und in anderen Bereichen zu reduzieren. Durch den Einsatz von Robotern können sie den Bedarf an manueller Arbeit reduzieren und die Fehlererkennung verbessern, wodurch sie ihren Kunden ein qualitativ hochwertigeres Produkt zu geringeren Kosten für das Unternehmen anbieten können. In einem Volkswagen-Motorenwerk in Deutschland beispielsweise werden „kollaborative Roboter“ eingesetzt, die mit dem Produktionsteam zusammenarbeiten, um einen körperlich anstrengenden Schritt im Motormontageprozess zu bewältigen. Dies hilft, Verletzungen zu vermeiden, Prozesse zu beschleunigen, die Genauigkeit zu fördern und die körperliche Belastung der Mitarbeiter zu verringern.
  • Biowissenschaften: Die Arzneimittelherstellung ist stark reguliert und erfordert eine präzise Kalibrierung der Geräte und eine genaue Messung des Produkts. Es erfordert auch eine enorme Menge an Datenerfassung, -abgleich, -verarbeitung und -analyse. Eine Arzneimittelstudie kann ohne zuverlässige Analysen und Ergebnisse nicht als erfolgreich angesehen werden. Ein manueller Ansatz könnte zu Rechenfehlern führen und würde eine Menge Ressourcen und beträchtliche Arbeitskräfte in Anspruch nehmen. Im Gegensatz dazu ist die Produktion von Covid-19-Impfstoffen in Rekordzeit ein Beispiel dafür, wie intelligente Automatisierung automatisierte Prozesse bereitstellt, die die Produktionsgeschwindigkeit und -qualität verbessern. Vor der KI und den daraus resultierenden Effizienzsteigerungen „… waren mehr als 40 promovierte Wissenschaftler 25 Jahre oder länger damit beschäftigt, ein einziges marktfähiges Medikament zu entdecken.“
  • Gesundheitswesen: Die Gesundheitsbranche nutzt intelligente Automatisierung mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), um einen einheitlichen Ansatz für die Datenerfassung, -analyse, -diagnose und -behandlung zu bieten. Der Einsatz von Chatbots bei Ferngesprächen im Gesundheitswesen erfordert weniger menschliches Eingreifen und führt oft zu einer schnelleren Diagnose.
  • Versicherungen: Mit IA kann die Versicherungsbranche den Bedarf an manuellen Tarifberechnungen oder Zahlungen praktisch eliminieren und die Bearbeitung von Unterlagen wie Schadensmeldungen und Gutachten vereinfachen. Intelligente Automatisierung hilft Versicherungsunternehmen auch dabei, Compliance-Vorschriften leichter einzuhalten, indem sie sicherstellt, dass die Anforderungen erfüllt werden. Auf diese Weise können sie auch das Risiko einer Person oder eines Unternehmens berechnen und den entsprechenden Versicherungstarif ermitteln.
Die Zukunft der IA

Der Wert der intelligenten Automatisierung in der heutigen Welt und in allen Branchen ist unverkennbar. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben durch IA können Unternehmen ihre Kosten senken und mehr Konsistenz in ihren Workflows erreichen. Die COVID-19-Pandemie hat die Bemühungen um die digitale Transformation nur beschleunigt und zu mehr Investitionen in die Infrastruktur zur Unterstützung der Automatisierung geführt. Da auch die Remote-Arbeit zunimmt, werden sich die Rollen weiterentwickeln. Personen, die sich auf die Arbeit auf niedriger Ebene konzentrieren, werden für die Umsetzung und Skalierung dieser Lösungen sowie für andere Aufgaben auf höherer Ebene umverteilt.

Um die Motivation der Belegschaft aufrechtzuerhalten, müssen sich die mittleren Führungskräfte auf die menschlicheren Elemente ihrer Arbeit konzentrieren. Die Automatisierung wird Qualifikationslücken in der Belegschaft aufdecken, und die Arbeitnehmer werden sich an ihr sich ständig veränderndes Arbeitsumfeld anpassen müssen. Auch die mittlere Führungsebene kann diese Übergänge auf eine Weise unterstützen, die Ängste abbaut, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in diesen Phasen des Wandels belastbar bleiben. Intelligente Automatisierung ist zweifelsohne die Zukunft der Arbeit, und Unternehmen, die darauf verzichten, werden es schwer haben, auf ihren jeweiligen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.
Weiterführende Lösungen
KI-basierte Automatisierung

Von Ihren Geschäftsabläufen bis hin zu Ihrem IT-Betrieb – wir sind mit KI-gestützter Automatisierung für Sie da. Entdecken Sie, wie sich führende Unternehmen verändern.

 KI-gestützte Automatisierung kennenlernen
IBM Cloud Pak for Automation

IBM Cloud Pak for Automation® bietet ein vollständiges und modulares Set an KI-gestützten Automatisierungsfunktionen, um sowohl gängige als auch komplexe betriebliche Herausforderungen zu bewältigen.

 IBM Cloud Pak for Automation kennenlernen
Beratungsleistungen für Automatisierung

Mit den Beratungsleistungen von IBM Consulting für extreme Automatisierung können Unternehmen jenseits der Automatisierung von Routineaufgaben anspruchsvolle, kundenorientierte und ertragsorientierte Prozesse abwickeln, die sich leicht anpassen und skalieren lassen.

 Beratungsleistungen für Automatisierung
Ressourcen
Zwei Personen mit Tablet vor einer Fabrikanlage stehend
Ein praktischer Leitfaden für COOs zu unternehmensweiter intelligenter Automation
Machen Sie Ihre Geschäftsabläufe zu einem Wettbewerbsvorteil, indem Sie die unternehmensübergreifende und fachliche Arbeit automatisieren.
Drei Personen unterhalten sich an einem Schreibtisch mit Laptop und eine Person blickt auf den Bildschirm eines Mobiltelefons
Neuerfindung des Versicherungsanspruchsprozesses mit IBM Cloud Paks
Erfahren Sie, wie intelligente Automatisierung von Schadensfällen Versicherungsunternehmen dabei hilft, flexibler und innovativer zu werden.
Machen Sie den nächsten Schritt

Beginnen Sie Ihren Weg zur Automatisierung mit IBM Robotic Process Automation (RPA). Es handelt sich um eine KI-gestützte Lösung, mit der Sie mehr Geschäfts- und IT-Prozesse in größerem Umfang automatisieren können, und zwar so einfach und schnell wie mit herkömmlicher RPA. 

 Robotic Process Automation erkunden Kostenlos testen