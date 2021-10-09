Was ist intelligente Automatisierung?

Der Wert der intelligenten Automatisierung in der heutigen Welt und in allen Branchen ist unverkennbar. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben durch IA können Unternehmen ihre Kosten senken und mehr Konsistenz in ihren Workflows erreichen. Die COVID-19-Pandemie hat die Bemühungen um die digitale Transformation nur beschleunigt und zu mehr Investitionen in die Infrastruktur zur Unterstützung der Automatisierung geführt. Da auch die Remote-Arbeit zunimmt, werden sich die Rollen weiterentwickeln. Personen, die sich auf die Arbeit auf niedriger Ebene konzentrieren, werden für die Umsetzung und Skalierung dieser Lösungen sowie für andere Aufgaben auf höherer Ebene umverteilt.

Um die Motivation der Belegschaft aufrechtzuerhalten, müssen sich die mittleren Führungskräfte auf die menschlicheren Elemente ihrer Arbeit konzentrieren. Die Automatisierung wird Qualifikationslücken in der Belegschaft aufdecken, und die Arbeitnehmer werden sich an ihr sich ständig veränderndes Arbeitsumfeld anpassen müssen. Auch die mittlere Führungsebene kann diese Übergänge auf eine Weise unterstützen, die Ängste abbaut, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in diesen Phasen des Wandels belastbar bleiben. Intelligente Automatisierung ist zweifelsohne die Zukunft der Arbeit, und Unternehmen, die darauf verzichten, werden es schwer haben, auf ihren jeweiligen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.