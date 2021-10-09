Was ist intelligente Automatisierung?

Intelligente Automatisierung (IA), manchmal auch als kognitive Automatisierung bezeichnet, ist der Einsatz von Automatisierungstechnologien – künstliche Intelligenz (KI), Business Process Management (BPM) und Robotic Process Automation (RPA) – zur Rationalisierung und Skalierung der Entscheidungsfindung in Unternehmen.
Intelligente Automatisierung vereinfacht Prozesse, setzt Ressourcen frei und verbessert die betriebliche Effizienz durch verschiedene Anwendungen. Ein Automobilhersteller kann beispielsweise die intelligente Automatisierung nutzen, um die Produktion zu beschleunigen oder das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren. Ein Pharma- oder Life-Science-Unternehmen kann die intelligente Automatisierung nutzen, um Kosten zu senken und die Ressourceneffizienz zu steigern, wenn sich wiederholende Prozesse vorhanden sind. Ein Versicherungsanbieter kann intelligente Automatisierung nutzen, um Zahlungen zu berechnen, Tarife zu schätzen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Intelligente Automatisierung umfasst 3 kognitive Technologien. Durch die Integration dieser Komponenten entsteht eine Lösung, die geschäftliche und technologische Transformation vorantreibt.
Diese Integration führt zu einer transformativen Lösung, die Prozesse rationalisiert und Workflows vereinfacht, um letztendlich die Customer Experience zu verbessern.
Intelligente Automatisierungsplattformen bieten branchenübergreifend viele Vorteile, da sie große Datenmengen, präzise Berechnungen, Analysen und Geschäftsimplementierungen nutzen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die folgenden:
Intelligente Automatisierung rationalisiert Prozesse, die ansonsten aus manuellen Aufgaben bestanden oder auf Altsystemen basierten, die ressourcenintensiv, kostspielig und anfällig für menschliche Fehler sein können. Die Anwendungen von IA erstrecken sich über verschiedene Branchen und sorgen für Effizienzsteigerungen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens.
Der Wert der intelligenten Automatisierung in der heutigen Welt und in allen Branchen ist unverkennbar. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben durch IA können Unternehmen ihre Kosten senken und mehr Konsistenz in ihren Workflows erreichen. Die COVID-19-Pandemie hat die Bemühungen um die digitale Transformation nur beschleunigt und zu mehr Investitionen in die Infrastruktur zur Unterstützung der Automatisierung geführt. Da auch die Remote-Arbeit zunimmt, werden sich die Rollen weiterentwickeln. Personen, die sich auf die Arbeit auf niedriger Ebene konzentrieren, werden für die Umsetzung und Skalierung dieser Lösungen sowie für andere Aufgaben auf höherer Ebene umverteilt.
Um die Motivation der Belegschaft aufrechtzuerhalten, müssen sich die mittleren Führungskräfte auf die menschlicheren Elemente ihrer Arbeit konzentrieren. Die Automatisierung wird Qualifikationslücken in der Belegschaft aufdecken, und die Arbeitnehmer werden sich an ihr sich ständig veränderndes Arbeitsumfeld anpassen müssen. Auch die mittlere Führungsebene kann diese Übergänge auf eine Weise unterstützen, die Ängste abbaut, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in diesen Phasen des Wandels belastbar bleiben. Intelligente Automatisierung ist zweifelsohne die Zukunft der Arbeit, und Unternehmen, die darauf verzichten, werden es schwer haben, auf ihren jeweiligen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.
