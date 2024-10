Was ist prädiktive KI?

Bei Anwendungen der vorausschauenden Analyse werden strukturierte Daten wie Verkaufszahlen, Sensormesswerte und Finanzaufzeichnungen in Algorithmen des maschinellen Lernens wie Regression oder Entscheidungsbäume eingespeist, um Echtzeitanalysen zu ermöglichen. Die Algorithmen analysieren historische Korrelationen zwischen Variablen, die den Ergebnissen vorausgingen. Diese Muster fließen in quantitative Modelle ein, um Ereignisse unter neuen Bedingungen vorherzusagen. Die Präzision wird immer besser, je mehr relevante, bereinigte Daten über längere Zeiträume in die Modelle einfließen, um die Korrelationen zu verfeinern. Mit zunehmenden Erfolgen steigt auch das Vertrauen in die Vorhersagen.

Da externe Faktoren einen Einfluss haben können, misst die prädiktive KI potenzielle Ergebnisse, keine Gewissheiten. Wenn man sich jedoch stark auf Prognosen verlässt und das menschliche Urteilsvermögen außen vor lässt, kann dies zu Verzerrungen führen. Die Vorhersage menschlichen Verhaltens wirft auch ethische Fragen auf. Darum sollten Unternehmen bei der Nutzung dieser Prognosen Vorsicht walten lassen.