Es ist kein Geheimnis, dass generative KI die Arbeitsweise von Unternehmen verändert. Im Gegensatz zu den meisten neuen Technologien, die sich in erster Linie auf die Fähigkeiten von Maschinen konzentrieren, liegt der Schwerpunkt bei generativer KI jedoch auf der Verbesserung menschlicher Fähigkeiten. Dies ist ein wahr gewordener Traum für Personalverantwortliche, die ihr Unternehmen durch die Einstellung und Investition in die denkbar besten Talente vergrößern wollen.



In dieser Folge der AI Academy erfahren Sie, wie generative KI Unternehmen dabei unterstützt, ihre Talent- und HR-Abläufe durch die Verbesserung von Prozessen und Workflows zu optimieren. Nutzen Sie dann unseren Leitfaden, um das Gelernte in die Praxis umzusetzen.