AI Academy

Der Autor Arthur C. Clarke sagte bekanntlich: „Jede ausreichend fortgeschrittene Technologie ist nicht von Magie zu unterscheiden.“ Aber Künstliche Intelligenz (KI) ist keine Zauberei. Es geht um Mathematik und Naturwissenschaften, und es wird jeden Aspekt unseres Lebens berühren. Wir betrachten die Geschichte der KI und untersuchen, was die Zukunft für Unternehmen bereithält, die die Einführung von KI in Betracht ziehen.