KI-Agenten vs. KI-Assistenten

Bei KI-gestützten Technologien gibt es Risiken und Einschränkungen, die es zu berücksichtigen gilt. LLMs sind spröde, d. h. sie sind anfällig für die kleinsten Prompt-Änderungen, die ungültige Strukturen, eine falsche Nutzlast oder Halluzinationen verursachen. Das bedeutet, dass KI-Agenten und KI-Assistenten versagen könnten, wenn beispielsweise das zugrunde liegende Foundation Model halluziniert oder nicht mehr funktioniert.

Vor allem für KI-Agenten steht das noch am Anfang. Wenn sie Schwierigkeiten bei der Erstellung umfassender Pläne haben oder nicht in der Lage sind, ihre Ergebnisse zu reflektieren, bleiben KI-Agenten in endlosen Feedbackschleifen stecken. Und da KI-Agenten externe Umgebungen und Tools berücksichtigen, müssen sie sich mit den Änderungen an diesen Tools auseinandersetzen. Im Laufe der Zeit können diese Änderungen dazu führen, dass die Einrichtung des Agenten nicht mehr funktioniert. KI-Assistenten hingegen können in den meisten Fällen zuverlässig eingesetzt werden, da sie keine externen Tools verwenden.

Für schwierigere Aufgaben müssen KI-Agenten viel trainiert werden, und es kann trotzdem lange dauern, bis sie diese Aufgaben erledigen. Außerdem können sie oft teuer sein.

Die heutigen Basismodelle sind nicht intelligent genug, um zuverlässig als Agenten zu agieren, aber Fortschritte in der Modellbildung werden die Situation verbessern. Daher befinden wir uns noch in den Anfängen, um zu verstehen und zu sehen, was KI-Agenten leisten können. In dieser Zukunft der KI könnten erweiterte, selbstgesteuerte Anwendungen von KI-Technologie entstehen. Aber in diesem Entwicklungsstadium ist oft noch menschliches Eingreifen notwendig, um Anleitung oder Weiterleitung zu bieten.