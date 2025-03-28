KI-Agenten im Personalwesen

Angesichts der sich wandelnden Erwartungen der Mitarbeiter können strategisch bereitgestellte KI-Agenten mit fortschrittlichen dialogorientierten KI-Funktionen als Partner in einem Unternehmen fungieren und die Personalabteilung verändern.

Personalverantwortliche auf der ganzen Welt sind mit einer Vielzahl von Faktoren konfrontiert, die das Wesen der Arbeit verändern: Arbeitskräftemangel, zunehmende Qualifikationslücken und die Beschleunigung des technologischen Wandels erfordern neue Strategien für das Talentmanagement. Mitarbeiter und Führungskräfte müssen flexibler werden und mit weniger mehr erreichen. KI-Agenten und die damit verbundenen Technologien können HR-Workflows optimieren, dringend benötigte Mitarbeiterunterstützung bieten und gleichzeitig den Zeitaufwand von HR-Teams für Verwaltungsaufgaben verringern.

Das Bereitstellen dieser Technologien kann greifbare Ergebnisse in Bezug auf die Mitarbeiterzufriedenheit und den Gewinn eines Unternehmens haben. Experten und Forscher glauben, dass Investitionen in das Wohlbefinden und die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Unternehmens sind.1 Zufriedene Mitarbeiter, die sich kontinuierlich weiterbilden, tragen dazu bei, dass ein Unternehmen insgesamt wesentlich produktiver wird. Wie das IBM Institute for Business Value herausgefunden hat, übertreffen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein optimales Erlebnis bieten, das Umsatzwachstum um 31 % gegenüber anderen Unternehmen.2

Darüber hinaus kann die erhöhte Kapazität im gesamten Unternehmen zu Ergebnisse von 50 bis 60 % bei den Kosten für die Bereitstellung von HR-Services durch Self-Service-Optionen führen, wenn Mitarbeiter Routineaufgaben übernehmen und manuelle HR-Aufgaben reduziert werden. Mit wichtigen technologischen Maßnahmen, die den Verwaltungsaufwand verringern und die Benutzerfreundlichkeit für Personalfachleute und andere Mitarbeiter verbessern, können Unternehmen ihre Leistung erheblich verbessern und gleichzeitig den Aufwand senken. Sie können auch eine Personalabteilung von einer Verwaltungsabteilung zu einem Verfechter der Mitarbeitererfahrung insgesamt machen.