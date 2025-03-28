KI-Agenten im Personalwesen

Autoren

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

Was sind KI-Agenten für die Personalabteilung?

KI-Agenten für die Ressourcen sind KI-gestützte Tools zur Automatisierung und Verbesserung verschiedener Personalwesen-Funktionen. Diese Agenten nutzen die fortschrittlichen Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprache großer Sprachmodelle (LLMs), um auf Eingaben zu reagieren, autonom HR-Workflows auszuführen und Datenanalysen in Echtzeit durchzuführen.

Sie werden zunehmend eingesetzt, um HR-Teams bei Aufgaben wie Talentakquise, Mitarbeitererfahrung, Compliance, Gehaltsabrechnungsmanagement, Leistungsmanagement und anderen alltäglichen Aufgaben zu unterstützen. 

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Warum sind KI-Agenten für die Personalabteilung wichtig? 

Angesichts der sich wandelnden Erwartungen der Mitarbeiter können strategisch bereitgestellte KI-Agenten mit fortschrittlichen dialogorientierten KI-Funktionen als Partner in einem Unternehmen fungieren und die Personalabteilung verändern.

Personalverantwortliche auf der ganzen Welt sind mit einer Vielzahl von Faktoren konfrontiert, die das Wesen der Arbeit verändern: Arbeitskräftemangel, zunehmende Qualifikationslücken und die Beschleunigung des technologischen Wandels erfordern neue Strategien für das Talentmanagement. Mitarbeiter und Führungskräfte müssen flexibler werden und mit weniger mehr erreichen. KI-Agenten und die damit verbundenen Technologien können HR-Workflows optimieren, dringend benötigte Mitarbeiterunterstützung bieten und gleichzeitig den Zeitaufwand von HR-Teams für Verwaltungsaufgaben verringern.

Das Bereitstellen dieser Technologien kann greifbare Ergebnisse in Bezug auf die Mitarbeiterzufriedenheit und den Gewinn eines Unternehmens haben. Experten und Forscher glauben, dass Investitionen in das Wohlbefinden und die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Unternehmens sind.1 Zufriedene Mitarbeiter, die sich kontinuierlich weiterbilden, tragen dazu bei, dass ein Unternehmen insgesamt wesentlich produktiver wird. Wie das IBM Institute for Business Value herausgefunden hat, übertreffen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein optimales Erlebnis bieten, das Umsatzwachstum um 31 % gegenüber anderen Unternehmen.2

Darüber hinaus kann die erhöhte Kapazität im gesamten Unternehmen zu Ergebnisse von 50 bis 60 % bei den Kosten für die Bereitstellung von HR-Services durch Self-Service-Optionen führen, wenn Mitarbeiter Routineaufgaben übernehmen und manuelle HR-Aufgaben reduziert werden. Mit wichtigen technologischen Maßnahmen, die den Verwaltungsaufwand verringern und die Benutzerfreundlichkeit für Personalfachleute und andere Mitarbeiter verbessern, können Unternehmen ihre Leistung erheblich verbessern und gleichzeitig den Aufwand senken. Sie können auch eine Personalabteilung von einer Verwaltungsabteilung zu einem Verfechter der Mitarbeitererfahrung insgesamt machen.

AI Academy

Einsatz von KI im Talentbereich

Möchten Sie Herausforderungen im Personalbereich in Chancen verwandeln? Erfahren Sie, wie Unternehmen KI nutzen, um genau die Talente zu rekrutieren und zu fördern, die sie zur Erfüllung ihrer geschäftlichen Anforderungen brauchen. 
Zur Episode wechseln

So funktionieren KI-HR-Agenten 

Agentische KI-Technologie existiert entlang eines Spektrums. Einige KI-Agenten haben eine begrenzte Handlungskompetenz, führen bestimmte Aufgaben aus oder integrieren ausgewählte externe Daten, um ein einzelnes Ziel zu erreichen. Andere, wie z. B. Lernagenten, reagieren kontinuierlich auf neue Eingaben, um die Vorlieben der Benutzer autonom zu verfolgen und darauf zu reagieren. Agentische Chatbots reagieren, im Gegensatz zu nicht-agentischen intelligenten Chatbots, nicht nur auf Benutzeraufforderungen, sondern personalisieren ihre Antworten im Laufe der Zeit. Sie greifen auf verfügbare Ressourcen zurück, um umfassendere Services anzubieten und die effektivste Vorgehensweise zu berücksichtigen.

In Unternehmensanwendungen werden eine Reihe von KI-Agenten zusammen eingesetzt, um ausgewählte HR-Funktionen vollständig oder teilweise zu automatisieren. Beispielsweise kann ein agentischer Chatbot einem Mitarbeiter, der Informationen zu den Urlaubsrichtlinien des Unternehmens anfordert, personalisierte, relevante Informationen bereitstellen, während aufgabenbasierte Agenten eine Reihe von autonomen, miteinander verbundenen Aufgaben ausführen, wie z. B. das Ablegen relevanter Unterlagen und die Verwaltung von Urlaubsanträgen.

Oftmals sind KI-Agenten in bestehende Systeme integriert und arbeiten nahtlos mit Human Capital Management (HCM)-Plattformen, Enterprise Ressourcen Management-Software, Kommunikations- und Ticketing-Tools, Verzeichnissen oder anderen HR-Systemen zusammen. Entscheidend ist, dass KI-Agenten komplexe und mehrstufige Aufgaben autonom ausführen können, was sie flexibler macht als bisherige Chatbot- oder Automatisierungstechnologien.

Vorteile der Verwendung von KI-Agenten für die Personalabteilung

Die Integration von KI-Agenten in eine Personalabteilung kann mehrere, ineinandergreifende Vorteile haben, die Unternehmen Zeit, Geld und unnötige Mühe sparen. Das AskHR-Tool von IBM, eine speziell entwickelte Plattform, die über 80 gängige HR-Prozesse automatisiert, hat beispielsweise beeindruckende Ergebnisse erzielt. Heute löst AskHR 10,1 Millionen Interaktionen pro Jahr im Auftrag der Personalabteilung und spart so 50.000 Stunden und 5 Millionen USD pro Jahr. Gleichzeitig hat sich der Customer Satisfaction Score (CSAT) der Personalabteilung seit der Einführung des Tools drastisch verbessert.

Verbesserte Mitarbeitererfahrung

Agentische KI ermöglicht es Beschäftigten, sofortigen Zugriff auf personalisierte personalbezogene Informationen zu erhalten, Wartezeiten zu verkürzen und die Antwortgenauigkeit zu verbessern. Individuelle KI-gestützte Schulungs- und Entwicklungsprogramme helfen den Mitarbeitern außerdem, sich beruflich weiterzuentwickeln und führen so zu einer höheren Arbeitszufriedenheit. Wenn Personalverantwortliche weniger Zeit mit zeitaufwändigen, sich wiederholenden Aufgaben verbringen, können sie sich auf den Aufbau von Beziehungen und kreativere strategische Initiativen konzentrieren.

Verbesserte, hochspezifische Entscheidungsfindung

Personalabteilungen erhalten riesige Mengen hochspezifische Informationen über Interessenten, Mitarbeiter und Leistung – zusammen mit Daten anderer Anbieter, wie z. B. Compliance-Anforderungen. Ganz gleich, ob die Analyse von Lebensläufen oder die Bereitstellung von Leistungseinblicken für Personalverantwortliche erfolgt: Agentische KI kann dabei helfen, Metriken und Datenpunkte aufzunehmen und Unternehmen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen über Einstellungs-, Beförderungs- und Bindungsstrategien zu treffen.

Steigerung der Produktivität

KI-Agenten automatisieren sich wiederholende HR-Aufgaben wie die Gehaltsabrechnung, die Verwaltung von Vorteilen und das Screening von Kandidaten, sodass sich die HR-Experten auf wertvollere und menschenzentrierte Aufgaben konzentrieren können. Wenn Mitarbeiter in Echtzeit auf Routineaufgaben im Personalwesen zugreifen können, ist es außerdem weniger wahrscheinlich, dass sie einen großen Teil ihres Arbeitstages mit frustrierenden und zeitraubenden Personalfragen verbringen.

Reduzierte Gemeinkosten

Die Automatisierung von HR-Prozessen senkt die Verwaltungskosten, indem der Bedarf an manueller Dateneingabe, Papierkram und anderen zeitaufwändigen Aufgaben minimiert wird. KI-gestützte Effizienzsteigerungen führen zu Kosteneinsparungen bei der Personalbeschaffung, dem Onboarding-Prozess und anderen HR-Vorgängen.

Skalierbarkeit

KI-Agenten ermöglichen es Personalabteilungen, steigende Workloads zu bewältigen, ohne dass zusätzliche Ressourcen benötigt werden. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen wächst oder eine große Belegschaft verwaltet, sind KI-Agenten sofort skalierbar und bieten großen und globalen Unternehmen High-Touch-Services.

Fünf Anwendungsfälle für KI-Agenten in der Personalabteilung

Mitarbeiterengagement und -bindung

Um Spitzenkräfte zu halten und Mitarbeiter langfristig zu binden, haben sich führende Unternehmen der Personalisierung und mitarbeiterorientierten Servicebereitstellungsmodellen zugewandt. KI-Agenten können proaktiv auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, bevor sie entstehen, und so dazu beitragen, die Arbeitsplatzkultur zu verbessern und die Reibung innerhalb eines Unternehmens zu reduzieren.

Agentische KI-Tools können beispielsweise Urlaubsanträge bearbeiten, proaktiv relevante Verwaltungsereignisse im Zusammenhang mit wichtigen Lebensereignissen wie der Geburt eines neuen Kindes erstellen oder berufliche Entwicklungsmöglichkeiten auf der Grundlage der Position und der Ziele einer Person empfehlen. Durch die Personalisierung der Mitarbeiterkommunikation und des Mitarbeitersupports in großem Maßstab ermöglicht die agentische KI den Personalverantwortlichen, sich auf vertraulichere oder dringendere Angelegenheiten zu konzentrieren und so letztlich die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.

Onboarding und Schulung

KI-Agenten erleichtern das reibungslose Onboarding von Mitarbeitern, indem sie die Dokumentenprüfung, Einstellungsprüfungen und IT-Anfragen automatisieren. Sie personalisieren auch die Schulungspläne und verwalten die Erstellung von Benutzerprofilen, um eine reibungslose Erfahrung für neue Mitarbeiter zu gewährleisten. KI kann Lernerfahrungen auf der Grundlage von Mitarbeiterrollen und Qualifikationsniveaus personalisieren und so sowohl neuen Mitarbeitern als auch erfahrenen Teammitgliedern helfen, ihre Erfahrungen zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Agenten geben auch Echtzeit-Antworten auf häufig gestellte Fragen der Mitarbeiter und bieten maßgeschneiderte rollenspezifische Informationen dann an, wenn die Mitarbeiter sie am dringendsten benötigen. Dies kann neuen Mitarbeitern helfen, mit weniger Reibungsverlusten in ihre Rollen zu wechseln, und bestehende Mitarbeiter kontinuierlich herausfordern, sich für ihre nächste Aufgabe weiterzubilden.

Leistungsmanagement

KI-Agenten haben die Kapazität, umsetzbare Ziele und Karriereentwicklungspläne für Mitarbeiter zu erstellen, potenzielle interne Positionen vorzuschlagen und Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung zusammenzufassen. Durch den Zugriff auf Mitarbeiterdaten können sie auch Echtzeit-Feedback geben, die Produktivität der Mitarbeiter analysieren und Empfehlungen für kontinuierliche Verbesserungen geben.

Zum Beispiel setzt IBM einen regelbasierten Digital Worker ein, um ausgewählte Personalmanager durch den vierteljährlichen Beförderungsprozess zu unterstützen und die Erfassung und Formatierung von Daten aus mehreren Systemen für bis zu 17.000 Mitarbeiter zu automatisieren. Mit solchen Tools können Personalabteilungen genaue, faire und zeitnahe Erkenntnisse in die Leistung gewinnen, die Managern helfen, kritische Entscheidungen zur Personalplanung zu treffen und Zehntausende von Stunden einzusparen.

Rationalisierung des Personalmanagements und der Personalverwaltung

KI-Agenten automatisieren eine Vielzahl von HR-Systemaufgaben wie Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Vorteilen, Terminplanung, Zusammenfassung von Vorstellungsgesprächen und Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, wodurch die Effizienz erhöht und Fehler reduziert werden. Diese Tools können die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien sicherstellen, indem sie potenzielle Risiken markieren und Korrekturmaßnahmen vorschlagen. KI-Self-Service-Portale ermöglichen es Mitarbeitern, ohne menschliches Eingreifen auf Informationen zuzugreifen und Anfragen abzusenden, was den Verwaltungsaufwand reduziert.

Mitarbeiterakquise

KI-Agenten können fast jede Phase des Talent-Management und der Talententwicklung optimieren, von der Analyse von Lebensläufen bis zur Erstellung von Angebotspaketen. Mitarbeiter können große Bewerberpools filtern, Interviews planen, bei der Bewertung der Kandidaten helfen und generative KI für die Kommunikation mit Interessenten einsetzen.

Zum Beispiel verwendet die Interview-as-a-Service-Unternehmen FloCareer KI, um diverse Kandidaten aus einer Datenbank mit 169 Millionen Kandidaten zu finden und setzt die Technologie ein, um Vorstellungsgespräche zu planen, wodurch unzählige Stunden eingespart und die Effektivität des Einstellungsprozesses erhöht wird. Tools wie diese helfen den Personalabteilungen, schnell die wertvollsten Kandidaten für eine bestimmte Position zu identifizieren, fundiertere Entscheidungen zu treffen und mehr Zeit in die Verbesserung der allgemeinen Bewerbererfahrung zu investieren.

Best Practices für den Einsatz von KI-Agenten in HR

Kombinieren Sie KI mit menschlicher Aufsicht

KI-Agenten sind zwar in der Lage, komplexe Aufgaben autonom durchzuführen, aber die Technologie sollte die menschliche Entscheidungsfindung verbessern und nicht ersetzen. Erfolgreiche Unternehmen erstellen in der Regel Protokolle für die menschliche Überprüfung von KI-generierten Empfehlungen, insbesondere für sensible HR-Funktionen wie Einstellungen, Beförderungen und Leistungsbewertungen. Dadurch wird Transparenz gewährleistet, ethische Standards eingehalten und eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine gefördert.

Verbinden Sie agentische KI mit einer Vielzahl von Anwendungen und Daten

Wie die Untersuchungen von IBM gezeigt haben, erzielen Mitarbeiter, die KI verwenden, im Allgemeinen bessere Ergebnisse, wenn Agenten und andere KI-Tools mit den Systemen und Workflows verbunden sind, an die sie gewöhnt sind. Darüber hinaus stehen Bearbeitern mit Zugriff auf mehr Datensätze und Anwendungen mehr Problemlösungstools zur Verfügung.

Es kann daher kritisch sein, KI mit einer Vielzahl von HR-Managementsystemen, Kommunikationstools und externen Datenbanken zu integrieren, um deren Effektivität zu maximieren. Die nahtlose Konnektivität aller HR-Abläufe ermöglicht es der KI, Daten ganzheitlich zu analysieren, tiefe Erkenntnisse zu gewinnen und die HR-Funktionen zu verbessern.

Konzentrieren Sie sich auf das Change Management und die Weiterbildung der Mitarbeiter

Die Schaffung neuer Orte für die Mensch-Maschine-Interaktion im gesamten HR-Prozess stellt eine bedeutende Veränderung dar, sowohl für HR-Experten als auch für ein Unternehmen insgesamt. Wie IBM Consulting herausgefunden hat, übernehmen Mitarbeiter neue Geschäftstechnologien und -strukturen 34 % häufiger, wenn das Engagement der Mitarbeiter im Mittelpunkt des Transformationsdesigns steht.

Beim Einsatz von generativer KI besteht häufig eine Qualifikationslücke. Erfolgreiche Unternehmen bemühen sich erheblich um Schulungen und Change-Management-Strategien, die eine effektive Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Agenten ermöglichen. Das kann bedeuten, dass HR-Experten mit den notwendigen Tools für den Einsatz von Agenten ausgestattet werden, die transparente Kommunikation mit den Führungskräften priorisiert wird und kontinuierliche Lerninitiativen angeboten werden, um den HR-Führungskräften zu helfen, sich an die sich entwickelnden KI-Systeme anzupassen.

Das Unternehmensbetriebsmodell neu gestalten

Oftmals generiert der Ad-hoc-Einsatz von KI, der eine einzelne manuelle Aufgabe ersetzen soll, einen geringeren Nutzen als die Neugestaltung von Abteilungsworkflows zur Ergänzung der KI-Funktionen. Wenn ein Unternehmen eine KI-gestützte HR-Strategie entwickelt, definieren erfolgreiche Unternehmen häufig Rollen und Verantwortlichkeiten neu, um die Funktionen der KI-Lösungen zu optimieren und sicherzustellen, dass Mitarbeiter und Technologie effektiv zusammenarbeiten.

Trainieren Sie KI-Agenten mit relevanten Datensätzen

KI-Modelle sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie gespeist werden, und aufgabenspezifische Agenten sollten mit aufgabenspezifischen Daten trainiert werden. Dazu gehören z. B. Mitarbeiterdaten wie Leistung und Aktivitätsprotokolle, Informationen zu Bewerberprofilen wie Lebensläufe oder LinkedIn-Daten sowie Unternehmensrichtlinien und -verfahren. Das Trainieren von Modellen mit relevanten Datensätzen verbessert die Fähigkeit eines Agenten, eine Aufgabe effektiv auszuführen, erheblich. Darüber hinaus sollten KI-Agenten anhand von qualitativ hochwertigen, unvoreingenommenen und vielfältigen Daten geschult werden. Diese sollten regelmäßig aktualisiert werden, um Änderungen der Unternehmensrichtlinien, Branchenstandards und Erwartungen der Belegschaft zu berücksichtigen.
Weiterführende Lösungen
Beratung zur Personal- und Talenttransformation

Überdenken und modernisieren Sie HR mit KI als Kernstück, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das volle Potenzial Ihrer Mitarbeiter freizusetzen.

 HR-Transformationsservices erkunden
HR-Prozessautomatisierung

Beschleunigen Sie HR-Prozesse mit IBM watsonx Orchestrate und automatisieren Sie mühsame Aufgaben.

         Entdecken Sie watsonx Orchestrate
    KI für HR-Lösungen

    Optimieren Sie HR-Prozesse, verbessern Sie die Entscheidungsfindung und steigern Sie die Geschäftsergebnisse mit generativen KI-Lösungen.

             Erkunden Sie KI für HR-Lösungen
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Arbeitspotenzial voll auszuschöpfen.

       

       

             Erkunden Sie die Personaldienstleistungen Entdecken Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz