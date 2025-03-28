KI-Agenten im Personalwesen

Agentische KI-Technologie existiert entlang eines Spektrums. Einige KI-Agenten haben eine begrenzte Handlungskompetenz, führen bestimmte Aufgaben aus oder integrieren ausgewählte externe Daten, um ein einzelnes Ziel zu erreichen. Andere, wie z. B. Lernagenten, reagieren kontinuierlich auf neue Eingaben, um die Vorlieben der Benutzer autonom zu verfolgen und darauf zu reagieren. Agentische Chatbots reagieren, im Gegensatz zu nicht-agentischen intelligenten Chatbots, nicht nur auf Benutzeraufforderungen, sondern personalisieren ihre Antworten im Laufe der Zeit. Sie greifen auf verfügbare Ressourcen zurück, um umfassendere Services anzubieten und die effektivste Vorgehensweise zu berücksichtigen.
In Unternehmensanwendungen werden eine Reihe von KI-Agenten zusammen eingesetzt, um ausgewählte HR-Funktionen vollständig oder teilweise zu automatisieren. Beispielsweise kann ein agentischer Chatbot einem Mitarbeiter, der Informationen zu den Urlaubsrichtlinien des Unternehmens anfordert, personalisierte, relevante Informationen bereitstellen, während aufgabenbasierte Agenten eine Reihe von autonomen, miteinander verbundenen Aufgaben ausführen, wie z. B. das Ablegen relevanter Unterlagen und die Verwaltung von Urlaubsanträgen.
Oftmals sind KI-Agenten in bestehende Systeme integriert und arbeiten nahtlos mit Human Capital Management (HCM)-Plattformen, Enterprise Ressourcen Management-Software, Kommunikations- und Ticketing-Tools, Verzeichnissen oder anderen HR-Systemen zusammen. Entscheidend ist, dass KI-Agenten komplexe und mehrstufige Aufgaben autonom ausführen können, was sie flexibler macht als bisherige Chatbot- oder Automatisierungstechnologien.