In dem Maße, in dem die harten Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwinden, haben sich die Erwartungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen verändert. Führende Unternehmen sind zunehmend gefordert, ein positives, flexibles und einfühlsames Arbeitsumfeld zu schaffen, um die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu erfüllen und die besten Talente zu halten. Aber was vielleicht noch wichtiger ist: Zufriedene, engagierte Mitarbeiter mit starken Unterstützungssystemen sind sowohl produktiver als auch eher bereit, sich auf Veränderungen einzulassen. Wie wir festgestellt haben, übernehmen Mitarbeiter neue Geschäftsstrukturen und -technologien 34 % häufiger, wenn das Engagement der Mitarbeiter im Mittelpunkt des Transformationsdesigns steht.

Dies stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar: Wie kann man zusammenhängende, ansprechende Erlebnisse gestalten, die ein Gefühl des Vertrauens und der Freude innerhalb eines Unternehmens kultivieren, wenn der Wandel die einzige Konstante ist. Aber Arbeitgeber, die diese Herausforderung meistern, erzielen beeindruckende Ergebnisse. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie des IBM Institute for Business Value erzielen Unternehmen, die ein optimales Mitarbeitererlebnis pflegen, ein um 31 % höheres Umsatzwachstum als andere Unternehmen. Daten von Gallup zeigen, dass Unternehmen, die Wert auf EX legen, 23 % höhere Gewinne erzielen als Unternehmen, die dies nicht tun.

In den folgenden Abschnitten werden wir untersuchen, wie Unternehmen Mitarbeitererfahrungen schaffen, umsetzen und kontinuierlich betreiben können, die nicht nur den Wandel in naher Zukunft begrüßen, sondern auch eine Kultur der organisatorischen Agilität und Belastbarkeit fördern, ganz gleich, was die Zukunft bringt.