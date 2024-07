Nachdem die Implementierung nun in vollem Gange ist, kann FloCareer watsonx in natürlicher Sprache nach geeigneten Kandidaten für unterschiedliche Stellen fragen und erhält dank der Integration mit ThisWay Global innerhalb von Sekunden eine Liste mit hochqualifizierten Fachkräften. Das Team kann die Liste nach Bedarf präzisieren und schnell mit der Kandidatensuche über watsonx beginnen. „Diese Plattformen erleichtern die Suche nach Top-Talenten erheblich. Alles in allem erhöhen sie die Effektivität des Einstellungsprozesses und rationalisieren den Workflow der Personalbeschaffung“, erklärt Nasar Mirza, Onboarding Manager bei FloCareer. All dies führt zu einer verbesserten Produktivität, hervorragenden Einstellungen und einer positiven Erfahrung auf Seiten der Bewerber.

FloCareer beabsichtigt, die Zahl der freiberuflichen Interviewer weltweit um 10 bis 20 % aufzustocken und die Expertise für neue Technologien wie Prompt-Engineering und große Sprachmodelle (LLMs) zu erweitern, um den Einsatz dieser Lösungen weiter voranzutreiben. In Zukunft will FloCareer auch Möglichkeiten prüfen, um Kunden in neuen Branchen zu unterstützen, die Kandidaten in verschiedenen Aufgabenbereichen rekrutieren.



„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit ThisWay Global und IBM watsonx Orchestrate fortzusetzen, um unser Team zu vergrößern und weiterhin ein hervorragendes Bewerbererlebnis zu bieten“, sagt Nasar Mirza, Onboarding Manager bei FloCareer.