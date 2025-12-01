Der Leitfaden für Cybersicherheit 2025

Erkunden Sie jeden Aspekt der Cybersicherheit, von den Grundlagen bis hin zu den Edge-Tools und den sich entwickelnden Bedrohungen.  

Editoren

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

Bryan Clark

Senior Technology Advocate

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

Willkommen zum Leitfaden für Cybersicherheit 2025, Ihrer umfassenden, kuratierten Quelle für Erklärungen, Tutorials, Podcast-Episoden und anderen Ressourcen zu Cybersicherheit.  

Als Cybersicherheit werden alle Technologien, Verfahren und Richtlinien zur Verhinderung von Cyberangriffen oder zur Minderung ihrer Auswirkungen bezeichnet. Der Bereich umfasst ein breites Spektrum an Funktionen, von grundlegenden Passwortschutzmaßnahmen und Sicherheitshygiene bis hin zu komplexen Offensivtests und KI-gestützten Tools.  

Das oberste Ziel der Cybersicherheit besteht darin, Computersysteme, Anwendungen, Geräte, Daten, finanzielle Assets und Personen vor böswilligen Akteuren und den sich ständig weiterentwickelnden Taktiken und Technologien, die diese einsetzen, zu schützen.

Erste Schritte

Einführung

Überprüfen Sie wichtige Themen der Cybersicherheit sowie die neuesten Trends und Herausforderungen, die derzeit häufigsten Bedrohungen, einige hartnäckige Mythen und einige grundlegende Best Practices.
Cyberangriffe

Cyberangriffe – einschließlich Phishing, Malware und Insider-Bedrohungen – sind Versuche, Systeme außer Betrieb zu setzen, Daten zu kompromittieren oder durch unbefugten Zugriff auf digitale Systeme Geld oder Assets zu entwenden. Einer Schätzung zufolge werden Cyberangriffe die Weltwirtschaft bis 2025 ganze 10,5 Billionen USD pro Jahr kosten.
Datensicherheit

Das Ziel der Datensicherheit besteht darin, digitale Informationen überall – auf Cloud-Plattformen, lokalen Systemen, Mobilgeräten und Anwendungen von Drittanbietern – vor Beschädigung, Diebstahl oder unbefugtem Zugriff zu schützen und gleichzeitig ihre effiziente und effektive Nutzung zu ermöglichen.
Identity und Access Management (IAM)

IAM konzentriert sich auf die Bereitstellung und den Schutz digitaler Identitäten und Benutzerzugriffsberechtigungen in einem IT-System. IAM-Tools und Best Practices zielen darauf ab, sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen aus den richtigen Gründen und zur richtigen Zeit auf die richtigen Ressourcen zugreifen können.
Cloudsicherheit

Unabhängig davon, ob ein Unternehmen in einer öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud-Umgebung tätig ist, sind Cloud-Sicherheitslösungen und bewährte Verfahren von entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung interner und externer Bedrohungen der Unternehmenssicherheit und unerlässlich für die Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität.
Endpunktsicherheit

Als entscheidende erste Verteidigungslinie eines Netzwerks im Bereich Cybersicherheit schützt die Endpunktsicherheit Endbenutzer und Endgeräte, darunter Desktop- und Laptop-Computer, mobile Geräte und Server.
Infrastruktursicherheit

Die Infrastruktursicherheit hat einen breiteren Anwendungsbereich und schützt alle wesentlichen IT-Systeme und -Geräte – von Computern und Geräten über Netzwerksysteme, Rechenzentrumsausrüstung, Betriebstechnologie (OT) bis hin zu Cloud-Ressourcen – vor physischen Angriffen und Cyberbedrohungen.
Schwachstellenmanagement

Schwachstellenmanagement ist die kontinuierliche Entdeckung und Korrektur von Sicherheitsmängeln und Schwachstellen, wie z. B. Fehlkonfigurationen oder ungepatchte Fehler, die Bedrohungsakteure ausnutzen können, um sich unbefugten Zugang zu Systemen zu verschaffen oder Cyberangriffe zu starten.
Offensive Sicherheit

Im Bereich der offensiven Sicherheit verwenden Cybersicherheitsexperten dieselben Tools und Techniken wie Angreifer, um die Sicherheitsvorkehrungen eines Unternehmens zu testen und Schwachstellen aufzudecken, damit diese behoben werden können, bevor sie ausgenutzt werden.
KI-Sicherheit

Sicherheit durch künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet den Prozess, bei dem KI eingesetzt wird, um die Sicherheitslage eines Unternehmens zu verbessern. Mit KI-Systemen können Unternehmen die Erkennung, Prävention und Behebung von Bedrohungen automatisieren, um Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen besser zu bekämpfen.
Erkennung und Abwehr von Bedrohungen

Die Bedrohungserkennung und -reaktion (Threat Detection and Response, TDR) nutzt fortschrittliche Erkennungsmethoden, automatisierte Reaktionsfunktionen und integrierte Sicherheitslösungen, um Cyberbedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren.
Threat Management

Das Bedrohungsmanagement kombiniert detaillierte Informationen über Cyberbedrohungen und Bedrohungsakteure mit KI und Automatisierung, um Sicherheitsteams dabei zu unterstützen, „blinde Flecken“ in der Cybersicherheit zu vermeiden und die Erkennung, Prävention, Reaktion und Wiederherstellung von Bedrohungen insgesamt zu verbessern.
Managed Security

Managed Security umfasst Sicherheitsdienstleistungen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden, bis hin zu einem vollständig ausgelagerten Security Operations Center (SOC). Mit Managed Security können Unternehmen von einem fachkundigen, hochmodernen Cybersicherheitsschutz profitieren, ohne eigene große Sicherheitsteams und -infrastrukturen aufbauen zu müssen.
