Willkommen zum Leitfaden für Cybersicherheit 2025, Ihrer umfassenden, kuratierten Quelle für Erklärungen, Tutorials, Podcast-Episoden und anderen Ressourcen zu Cybersicherheit.

Als Cybersicherheit werden alle Technologien, Verfahren und Richtlinien zur Verhinderung von Cyberangriffen oder zur Minderung ihrer Auswirkungen bezeichnet. Der Bereich umfasst ein breites Spektrum an Funktionen, von grundlegenden Passwortschutzmaßnahmen und Sicherheitshygiene bis hin zu komplexen Offensivtests und KI-gestützten Tools.

Das oberste Ziel der Cybersicherheit besteht darin, Computersysteme, Anwendungen, Geräte, Daten, finanzielle Assets und Personen vor böswilligen Akteuren und den sich ständig weiterentwickelnden Taktiken und Technologien, die diese einsetzen, zu schützen.