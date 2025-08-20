Was ist eine kritische Infrastruktur?

Diese Infrastrukturen gelten als unverzichtbar, weil ihre Unterbrechung die öffentliche Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität oder die öffentliche Gesundheit gefährden würde. Kritische Infrastrukturen umfassen sowohl physische als auch virtuelle Komponenten, die miteinander verknüpft und voneinander abhängig sind.

Die meisten Länder und staatlichen Stellen unterhalten Regelungen dazu, wie kritische Infrastrukturen verwaltet werden müssen. In den USA legen beispielsweise staatliche Stellen wie das Department of Homeland Security (DHS), die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) und das Department of Energy (DOE) Vorschriften und Standards für die Sicherheit und Verwaltung kritischer Infrastrukturen fest. Die Presidential Policy Directive 21 (PPD-21) fördert gemeinsame nationale Bestrebungen zur Stärkung und Aufrechterhaltung sicherer, funktionierender und resilienter kritischer Infrastrukturen.

Wer solche Systeme verwaltet, muss unbedingt die neuesten Vorschriften, Best Practices und Technologien zur Erhaltung des einwandfreien Zustands wichtiger Infrastrukturen kennen. Kritische Infrastrukturen sind in unserer Umgebung überall zu finden:

Energiesektor : Kernreaktoren, Stromnetze, Öl- und Erdgasanlagen, Pipelines und Kraftstofflager.

Chemischer Sektor : Petrochemische Fertigung, Pflanzenschutzmittelproduktion und Chemiedistribution.

Transportsektor : Flughäfen, Seehäfen, Eisenbahnen, Autobahnen, Brücken und öffentliche Verkehrsmittel.

Wasser- und Abwasseranlagen : Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserspeicher, Dämme, Pumpstationen und Kanalisationssysteme.

Kommunikationssektor : Telekommunikationsnetze, Internet-Service-Provider und Satellitensysteme.

Finanzdienstleistungssektor : Banken, Effektenbörsen, Zahlungssysteme und Clearinghäuser.

Gesundheitswesen : Krankenhäuser, Kliniken und medizinische Lieferketten.

Notfalldienste : Polizei, Feuerwehr und Notfallmanagementsysteme.

Lebensmittel und Landwirtschaft : landwirtschaftliche Betriebe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, Distributionsnetze und Lebensmittelsicherheitssysteme.

Regierung : Rüstungsindustrie, staatliche Einrichtungen und nationale Sicherheitssysteme.

Informationstechnologie: Rechenzentren, kritische Software und Hardware, Cybersicherheitssysteme und Internetinfrastruktur.

Diese Infrastrukturen hängen häufig miteinander zusammen, und Unterbrechungen in einem Sektor können sich kaskadenartig auf andere Sektoren auswirken und weitreichende Folgen haben.