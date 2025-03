Was ist Enterprise Asset Management (EAM)?

Die Zukunft von EAM könnte in der Cloud liegen. SaaS EAM wird in der Cloud gehostet und bietet die Flexibilität, diese je nach Datenbedarf zu erweitern oder zu verkleinern. Benutzer zahlen nur für die Datenressourcen, die sie benötigen. SaaS erfordert weitaus weniger Eingriffe und Unterstützung durch die IT als On-Premises-Bereitstellungen. So können Kapitalausgaben im Zusammenhang mit der IT in Betriebsausgaben und -ressourcen umgewandelt werden.

Serviceanbieter führen Upgrades in der Cloud durch, sodass immer die neuesten Versionen und Funktionen angewendet werden. SaaS integriert außerdem neue Technologien schneller und mit weniger Risiko.