Was ist Facilities Management?

Facilities Management trägt dazu bei, die Funktionalität, den Komfort, die Sicherheit und die Effizienz von Gebäuden und Grundstücken, Infrastruktur und Immobilien zu gewährleisten.
Facilities Management umfasst:
Arten des Facilities Management: Es gibt zwei grundlegende Bereiche: Hard Facilities Management (Hard FM) und Soft Facilities Management (Soft FM).
Damit die Menschen ihre Arbeit bestmöglich ausführen können und sich in ihr Umfeld integriert fühlen, müssen Gebäude vorhanden sein, die sicher, einladend und effizient sind. Das Facilities Management ist an allem beteiligt, was die Menschen in den Einrichtungen und auf dem Gelände umgibt. Der Ort, an dem sie arbeiten, spielen, lernen und leben, soll komfortabel, produktiv und nachhaltig sein.
Ein hervorragendes Facilities Management trägt zum Geschäftsergebnis Ihres Unternehmens bei und wirkt sich auf den kurz- und langfristigen Wert von Immobilien, Gebäuden und Equipment aus. Ihre Bemühungen können entscheidend sein für:
Menschen verbringen 87 % ihrer Zeit in Gebäuden. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abläufe verbessern können, um ihnen das Leben angenehmer zu machen und die Effizienz zu maximieren.
In seinem weltweit ersten MarketScape-Bericht über ein integriertes Arbeitsplatz-Management-System (IWMS) hebt das Marktforschungsunternehmen IDC TRIRIGA für seine Innovation, Flexibilität, Funktionalität und Branchenexpertise hervor.
Immobilien sind die zweitteuersten Posten für ein Unternehmen, und effektives Raummanagement kann zu Kosteneinsparungen von bis zu 30 % führen.¹
Das durchschnittliche Investitionsprojekt liegt um 80 % über dem Budget und 20 Monate hinter dem Zeitplan, aber die Einführung von Technologie für das Investitionsprojektmanagement kann zu einer Reduzierung der Gesamtprojektkosten um bis zu 45 % führen.²
Ein intelligentes Gebäude mit integrierten Systemen kann bei bestehenden Gebäuden, die ansonsten ineffizient sind, Einsparungen von 30 bis 50 % erzielen.4
Die Technologie im Facilities Management umfasst sowohl Software als auch Systeme. Riesige Datenmengen werden von gebauten Umgebungen durch Sensoren, WLAN, Zähler, Messgeräte und intelligente Geräte des Internets der Dinge (IoT) generiert.
Die effektivsten Lösungen ermöglichen es den Facilities Management-Abteilungen, diese Daten sinnvoll zu nutzen, indem sie Analyse und KI in ein integriertes Arbeitsplatz-Managementsystem (IWMS) integrieren. Diese Technologien bieten kognitive Funktionen, die ein computergestütztes Facilities Management ermöglichen – sodass Sie Daten analysieren und daraus lernen können, Echtzeittransparenz erreichen, vorausschauende Wartung durchführen und produktivere, kosteneffizientere Umgebungen schaffen.
Facility Manager haben in zahlreichen Branchen und Unternehmensgrößen eine Vielzahl wichtiger Aufgaben im Tagesgeschäft. Diese Manager müssen sowohl vorausplanen als auch an jedem Tag für verschiedene Aufgaben bereit sein. Zu den Aufgaben des Managers gehören häufig:
Es gibt auch Möglichkeiten, die Leistung jeder Verantwortung zu verbessern, die den Terminkalender der Führungskraft ausfüllt:
Wenn viele Unternehmen in ihre Büros zurückkehren, wird der Arbeitsplatz im Idealfall zu einem Ort, an dem sich die Mitarbeiter treffen und zusammenarbeiten möchten – um sicher miteinander in Kontakt zu treten.
Der neue Arbeitsplatz in der Welt nach der Pandemie muss noch mehr Bedürfnisse erfüllen. Bedeutet Produktivität, dass die Mitarbeiter von Angesicht zu Angesicht arbeiten können oder dass sie den Mitarbeitern Pendelzeit ersparen? Werfen Sie einen Blick auf die Vorteile und Herausforderungen beim Aufbau eines hybriden Arbeitsbereichsmodells.
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein besseres Arbeitsplatz-Erfahrung. „Ein großartiger Ort zum Arbeiten“ wird durch COVID-19, Mitarbeitererwartungen und Technologie neu definiert. Diese Erfahrung kann nach wie vor den Unterschied zwischen engagierten, produktiven Mitarbeitern und einem Unternehmen ausmachen, das mit Fluktuation und noch größeren Störungen konfrontiert ist. Erfahren Sie, wie Sie diese neue Erfahrung schaffen.
Sehen Sie, wie ISS mithilfe von TRIRIGA das Facilities Management von mehr als 25.000 Gebäuden weltweit transformiert. Konkrete Beispiele dafür zeigen den Wert des IoT, da Gebäude und Umgebungen personalisierter, intuitiver und benutzerfreundlicher werden.
Zu Beginn von COVID-19 konnte GRE mithilfe unserer eigenen Lösungen 95 % der IBM-Mitarbeiter weltweit vom Büro ins Home verlagern. Jetzt bereiten wir uns auf die Rückkehr ins Büro vor, mit der Möglichkeit, die Einhaltung von Pandemieprotokollen zu überwachen und Gesundheitszustand zu verifizieren.
