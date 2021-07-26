Was ist Facilities Management?

Business operations

Was ist Facilities Management?

Facilities Management trägt dazu bei, die Funktionalität, den Komfort, die Sicherheit und die Effizienz von Gebäuden und Grundstücken, Infrastruktur und Immobilien zu gewährleisten.

Facilities Management umfasst:

  • Leasingmanagement, einschließlich Leasingverwaltung und Buchhaltung
  • Planung und Management von Investitionsprojekten
  • Wartung und Betrieb
  • Energiemanagement
  • Auslastungs- und Raummanagement
  • Mitarbeiter- und Nutzererfahrung
  • Notfallmanagement und Geschäftskontinuität
  • Immobilienmanagement

Arten des Facilities Management: Es gibt zwei grundlegende Bereiche: Hard Facilities Management (Hard FM) und Soft Facilities Management (Soft FM).

  • Hard FM befasst sich mit physischen Assets wie Sanitäranlagen, Verkabelung, Aufzüge sowie Heizung und Kühlung.
  • Soft FM konzentriert sich auf Aufgaben, die von Menschen ausgeführt werden, wie z. B. Hausmeisterdienste, Mietbuchhaltung, Catering, Sicherheit und Platzpflege.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Welche Bedeutung hat das Facilities Management?

Damit die Menschen ihre Arbeit bestmöglich ausführen können und sich in ihr Umfeld integriert fühlen, müssen Gebäude vorhanden sein, die sicher, einladend und effizient sind. Das Facilities Management ist an allem beteiligt, was die Menschen in den Einrichtungen und auf dem Gelände umgibt. Der Ort, an dem sie arbeiten, spielen, lernen und leben, soll komfortabel, produktiv und nachhaltig sein.

Ein hervorragendes Facilities Management trägt zum Geschäftsergebnis Ihres Unternehmens bei und wirkt sich auf den kurz- und langfristigen Wert von Immobilien, Gebäuden und Equipment aus. Ihre Bemühungen können entscheidend sein für:

  • Platzoptimierung
  • Steuerung von Investitionsprojekten
  • Energiemanagement und Wartung
  • Buchhaltung für Mietverträge
  • Attraktive Arbeitsumgebung

Werfen Sie einen Blick in das Facilities Management

Menschen verbringen 87 % ihrer Zeit in Gebäuden. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abläufe verbessern können, um ihnen das Leben angenehmer zu machen und die Effizienz zu maximieren.

IDC ernennt IBM® TRIRIGA® zu einem führenden Unternehmen

In seinem weltweit ersten MarketScape-Bericht über ein integriertes Arbeitsplatz-Management-System (IWMS) hebt das Marktforschungsunternehmen IDC TRIRIGA für seine Innovation, Flexibilität, Funktionalität und Branchenexpertise hervor.

AI Academy

KI-Experte werden

Erlangen Sie das nötige Wissen, um KI-Investitionen zu priorisieren, die das Unternehmenswachstum vorantreiben. Starten Sie noch heute mit unserer kostenlosen AI Academy und gestalten Sie die Zukunft der KI in Ihrem Unternehmen.
Serie ansehen

Zahlen belegen die Bedeutung des Facilities Managements

30 % Einsparungen

Immobilien sind die zweitteuersten Posten für ein Unternehmen, und effektives Raummanagement kann zu Kosteneinsparungen von bis zu 30 % führen.¹

80 % über dem Budget

Das durchschnittliche Investitionsprojekt liegt um 80 % über dem Budget und 20 Monate hinter dem Zeitplan, aber die Einführung von Technologie für das Investitionsprojektmanagement kann zu einer Reduzierung der Gesamtprojektkosten um bis zu 45 % führen.²

43 % Umsatzunterschied

Unternehmen, die in Bezug auf Mitarbeiterengagement einen hohen Rang einnehmen, haben 59 % weniger Fluktuation, 17 % mehr Produktivität und 41 % weniger Fehlzeiten.3

30–50 % Einsparungen

Ein intelligentes Gebäude mit integrierten Systemen kann bei bestehenden Gebäuden, die ansonsten ineffizient sind, Einsparungen von 30 bis 50 % erzielen.4

Facilities-Management-Technologie

Die Technologie im Facilities Management umfasst sowohl Software als auch Systeme. Riesige Datenmengen werden von gebauten Umgebungen durch Sensoren, WLAN, Zähler, Messgeräte und intelligente Geräte des Internets der Dinge (IoT) generiert.

Die effektivsten Lösungen ermöglichen es den Facilities Management-Abteilungen, diese Daten sinnvoll zu nutzen, indem sie Analyse und KI in ein integriertes Arbeitsplatz-Managementsystem (IWMS) integrieren. Diese Technologien bieten kognitive Funktionen, die ein computergestütztes Facilities Management ermöglichen – sodass Sie Daten analysieren und daraus lernen können, Echtzeittransparenz erreichen, vorausschauende Wartung durchführen und produktivere, kosteneffizientere Umgebungen schaffen.

Funktionen des Facilities Management

Facility Manager haben in zahlreichen Branchen und Unternehmensgrößen eine Vielzahl wichtiger Aufgaben im Tagesgeschäft. Diese Manager müssen sowohl vorausplanen als auch an jedem Tag für verschiedene Aufgaben bereit sein. Zu den Aufgaben des Managers gehören häufig:

  • Immobilienmanagement
  • Investitionsprojekte und Planung
  • Belegung und Raummanagement 
  • Mietvertragsverwaltung und Buchhaltung
  • Attraktive Arbeitsumgebung

Es gibt auch Möglichkeiten, die Leistung jeder Verantwortung zu verbessern, die den Terminkalender der Führungskraft ausfüllt:

  • betriebliche Effizienz liefern
  • und eine produktive Umgebung zu schaffen
  • technologische Lösungen zu finden und einzuführen 
  • die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten
  • minimieren Risiken für Einrichtungen und Mitarbeiter
  • Senkung der Energieverbrauchskosten
  • den CO2-Fußabdruck des Immobilienportfolios zu reduzieren

Zukünftige Trends im Facilities Management

Wenn viele Unternehmen in ihre Büros zurückkehren, wird der Arbeitsplatz im Idealfall zu einem Ort, an dem sich die Mitarbeiter treffen und zusammenarbeiten möchten – um sicher miteinander in Kontakt zu treten.

Der neue Arbeitsplatz in der Welt nach der Pandemie muss noch mehr Bedürfnisse erfüllen. Bedeutet Produktivität, dass die Mitarbeiter von Angesicht zu Angesicht arbeiten können oder dass sie den Mitarbeitern Pendelzeit ersparen? Werfen Sie einen Blick auf die Vorteile und Herausforderungen beim Aufbau eines hybriden Arbeitsbereichsmodells.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein besseres Arbeitsplatz-Erfahrung. „Ein großartiger Ort zum Arbeiten“ wird durch COVID-19, Mitarbeitererwartungen und Technologie neu definiert. Diese Erfahrung kann nach wie vor den Unterschied zwischen engagierten, produktiven Mitarbeitern und einem Unternehmen ausmachen, das mit Fluktuation und noch größeren Störungen konfrontiert ist. Erfahren Sie, wie Sie diese neue Erfahrung schaffen.

Fallstudien zum Facilities Management

Internationales Servicesystem (ISS)

Sehen Sie, wie ISS mithilfe von TRIRIGA das Facilities Management von mehr als 25.000 Gebäuden weltweit transformiert. Konkrete Beispiele dafür zeigen den Wert des IoT, da Gebäude und Umgebungen personalisierter, intuitiver und benutzerfreundlicher werden.
IBM Global Real Estate (GRE)

Zu Beginn von COVID-19 konnte GRE mithilfe unserer eigenen Lösungen 95 % der IBM-Mitarbeiter weltweit vom Büro ins Home verlagern. Jetzt bereiten wir uns auf die Rückkehr ins Büro vor, mit der Möglichkeit, die Einhaltung von Pandemieprotokollen zu überwachen und Gesundheitszustand zu verifizieren.

 Fallstudie lesen
Weiterführende Lösungen
Maximo Enterprise Asset Management Software

Optimieren Sie Zeitpläne, Ressourcen und Leistungen von Assets mit der IBM Maximo Application Suite.

 Maximo Application Suite erkunden
Software und Lösungen für das Asset Lifecycle Management (ALM)

Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.

 ALM-Lösungen erkunden
Betriebsberatungsservices

Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.

         Erkunden Sie Betriebsberatungsservices
    Machen Sie den nächsten Schritt

    Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.

         Maximo Application Suite erkunden Buchen Sie eine Live-Demo