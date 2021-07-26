Was ist Facilities Management?

Damit die Menschen ihre Arbeit bestmöglich ausführen können und sich in ihr Umfeld integriert fühlen, müssen Gebäude vorhanden sein, die sicher, einladend und effizient sind. Das Facilities Management ist an allem beteiligt, was die Menschen in den Einrichtungen und auf dem Gelände umgibt. Der Ort, an dem sie arbeiten, spielen, lernen und leben, soll komfortabel, produktiv und nachhaltig sein.

Ein hervorragendes Facilities Management trägt zum Geschäftsergebnis Ihres Unternehmens bei und wirkt sich auf den kurz- und langfristigen Wert von Immobilien, Gebäuden und Equipment aus. Ihre Bemühungen können entscheidend sein für: