Getreu seiner Mission versuchte IBM, seine umfangreiche Erfahrung und seine technologischen Ressourcen zu nutzen, um nicht nur seine eigenen Mitarbeiter, Kunden und Partner, sondern auch die anderer Unternehmen zu schützen.

„IBM ist sehr gut darin, solche Probleme zu durchdenken. Das ist es, was wir sind und was wir tun, für unser Unternehmen und die Welt“, sagt Cameron Potts, Vice President, Operations & Transformation, IBM Enterprise Technology & Security.

Die Immobilien- und Facility-Management-Organisation des Unternehmens, IBM Global Real Estate (GRE), führte diese Initiativen mit an. Als Reaktion auf die ersten staatlichen Lockdown-Anordnungen arbeitete GRE mit den Führungskräften der Standorte und den Krisenmanagementteams zusammen, um 95 % der IBM-Belegschaft weltweit ins Homeoffice zu verlegen. Mit einer sicherheitsrelevanten Infrastruktur und den bereits vorhandenen Tools für den digitalen Arbeitsplatz war das Unternehmen gut darauf vorbereitet, eine Remote-Belegschaft zu unterstützen.

Das Unternehmen verlor auch keine Zeit bei der Einrichtung von Prozessen für das Temperatur- und Symptom-Screening für wichtige Mitarbeiter vor Ort. In den Gebäuden wurden die persönliche Hygiene, das Social Distancing und andere etablierte Gesundheitsrichtlinien durch Beschilderung und andere Maßnahmen verstärkt.

Als Nächstes befasste sich die Organisation mit der Frage, wie Standorte sicher wieder geöffnet werden können, sobald die Regierungen die Beschränkungen lockern würden. IBM beschäftigt rund 350.000 Mitarbeiter in 170 Ländern. Die Entscheidungsträger brauchten ein flexibles Konzept mit Best Practices, das sich an die verschiedenen geschäftlichen Anforderungen und die regionalen Richtlinien im Gesundheitswesen anpassen ließ.