Was ist Fuhrparkmanagement?

Ein intelligentes Fuhrparkmanagementsystem kann Unternehmen dabei helfen, ihre ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und Governance) zu erreichen. Fuhrparkanbieter können beispielsweise entscheidend dazu beitragen, den wirtschaftlichen Fußabdruck ihrer Organisation zu reduzieren, indem sie den Kraftstoffverbrauch und andere Diagnosedaten verfolgen. Auf diese Weise können sie auch die Leistung des Fuhrparks verbessern, indem sie Fahrzeugausfälle verhindern und kostspielige Fahrzeuganschaffungen vermeiden.

Das Fuhrparkmanagement kann auch zu positiveren Ergebnissen bei Fahrzeuginspektionen führen. Mängel bei der Fahrzeuginspektion können dazu führen, dass Fahrzeuge nicht genutzt werden können – selbst wenn sie voll funktionsfähig sind. Das Fuhrparkmanagement kann entweder prädiktive oder vorbeugende Wartung anbieten, um die Fahrzeuge im Betrieb zu halten.

Schließlich können Unternehmen durch die Implementierung verschiedener Fuhrparkmanagementlösungen die Instandhaltung verbessern, Stornierungen in letzter Minute vermeiden und die Anzahl der von ihnen betreuten Kunden erhöhen. Dies kann zu zufriedeneren Kunden und einer höheren Rentabilität führen.