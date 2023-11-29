Was ist Fuhrparkmanagement?

Als Fuhrparkmanagement werden die Systeme, Prozesse und Tools bezeichnet, die erforderlich sind, um die Wartung der betrieblichen Fahrzeuge eines Unternehmens während ihres gesamten Lebenszyklus sicherzustellen.
Dazu gehören auch die Verwaltung von Fahrern, die Optimierung des Fuhrparkbetriebs und die Verbesserung der Gerätenutzung – all dies fällt unter den größeren Begriff des Enterprise Asset Management.
Ein Fuhrpark kann, je nach Unternehmen, Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen oder auch Flugzeuge umfassen. Manche Unternehmen bauen ihren eigenen Fuhrpark auf, während andere ggf. Anbieter für Fuhrparkmanagement beauftragen. Gutes Fuhrparkmanagement kann die Effizienz von Unternehmen steigern, Kosten senken und sicherstellen, dass es stets die aktuellen Vorschriften einhält.
Ein intelligentes Fuhrparkmanagementsystem kann Unternehmen dabei helfen, ihre ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und Governance) zu erreichen. Fuhrparkanbieter können beispielsweise entscheidend dazu beitragen, den wirtschaftlichen Fußabdruck ihrer Organisation zu reduzieren, indem sie den Kraftstoffverbrauch und andere Diagnosedaten verfolgen. Auf diese Weise können sie auch die Leistung des Fuhrparks verbessern, indem sie Fahrzeugausfälle verhindern und kostspielige Fahrzeuganschaffungen vermeiden.
Das Fuhrparkmanagement kann auch zu positiveren Ergebnissen bei Fahrzeuginspektionen führen. Mängel bei der Fahrzeuginspektion können dazu führen, dass Fahrzeuge nicht genutzt werden können – selbst wenn sie voll funktionsfähig sind. Das Fuhrparkmanagement kann entweder prädiktive oder vorbeugende Wartung anbieten, um die Fahrzeuge im Betrieb zu halten.
Schließlich können Unternehmen durch die Implementierung verschiedener Fuhrparkmanagementlösungen die Instandhaltung verbessern, Stornierungen in letzter Minute vermeiden und die Anzahl der von ihnen betreuten Kunden erhöhen. Dies kann zu zufriedeneren Kunden und einer höheren Rentabilität führen.
Fuhrparkmanager überwachen den Fuhrparkbetrieb und gewährleisten gleichzeitig seine Effizienz. Auf den ersten Blick mag das wie routinemäßiges Asset Performance Management oder eine Fuhrparkwartung erscheinen. Zu den Aufgaben eines Fuhrparkmanagers gehören jedoch unter anderem:
Fuhrparkmanager bestimmen, wann ein neues Fahrzeug benötigt wird, welche Anforderungen das Fahrzeug erfüllen muss und ob ein älteres Fahrzeug ersetzt werden muss.
Fuhrparkmanager sind für die vorbeugende Fahrzeugwartung verantwortlich, um Pannen zu vermeiden, die Wartungskosten mit den Wartungsplänen in Einklang zu bringen und Reparaturen durchzuführen, damit der Fuhrpark durchgehend betriebsbereit bleibt.
Fuhrparkmanager rekrutieren Fahrer, verwalten ihre Arbeitsabläufe und arbeiten daran, Talente zu halten. Sie sorgen auch für die Sicherheit der Fahrer, indem sie entsprechende Schulungen durchführen, ihr Verhalten überwachen und die Sicherheitsverfahren optimieren.
Fuhrparkmanager sind für das Kraftstoffmanagement verantwortlich. Dazu gehören die Festlegung der bevorzugten Tankstellen, die Entwicklung von Verfahren zur Verfolgung des Kraftstoffverbrauchs und die Senkung der Kraftstoffkosten für den gesamten Fuhrpark.
Fuhrparkmanager überwachen die Betriebszeiten (Hours of Service, HOS), elektronische Protokollierungsgeräte (Electronic Logging Devices, ELDs) und andere gesetzliche Anforderungen, um sicherzustellen, dass alle Fahrer die Vorschriften einhalten.
Fuhrparkmanager vergleichen Fuhrparkkosten, aggregieren Daten an einem zentralen Ort und führen Routenoptimierungen durch, um Kosteneinsparungen zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Viele nutzen Fuhrparkmanagementlösungen oder -software, um solche Aufgaben zu automatisieren und zu optimieren.
Fuhrparkmanagement-Software bietet Fuhrparkmanagern eine Echtzeit-Logistikplattform, über die sich alles orchestrieren lässt – von der Fuhrparkverfolgung und dem Fahrermanagement bis hin zur Wetter- und Verkehrsvorhersage. Fuhrparkmanagementlösungen können auch den Kraftstoffverbrauch verbessern, wichtige Fahrzeugkennzahlen und Fuhrparkdaten bereitstellen, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherstellen und letztendlich den Fuhrparkbetrieb optimieren.
Fuhrparkmanagement-Software ist ähnlich aufgebaut wie ein Transportmanagementsystem, mit dem ein Unternehmen seine eingehenden und ausgehenden Transporte verwalten kann. Sie unterscheidet sich jedoch dadurch, dass sie robuster ist und sich ausschließlich auf kommerzielle Fuhrparks konzentriert.
Zu den gängigen Funktionen von Fuhrparkmanagementsoftware gehören:
Unternehmen, die ein solides Fuhrparkmanagementprogramm einführen möchten, sollten Folgendes berücksichtigen:
Eine zukunftsorientierte Fuhrparkmanagementstrategie erfordert von Anfang an erhebliche Investitionen. Zu den anfänglichen Kosten gehören der Einbau von Telematiksystemen in Fahrzeuge, der Kauf oder die Lizenzierung von Software und die Umschulung der Belegschaft.
Fuhrparkgrößen unterscheiden sich und eine Fahrzeugflotte kann von E-Bikes bis zu Flugzeugen reichen. Große Fuhrparks mit einer Vielzahl von Fahrzeugen erfordern unterschiedliche Ansätze für jeden Fahrzeugtyp, insbesondere bei der vorbeugenden Wartung.
Wenn Unternehmen zu einem fortschrittlicheren und softwaregesteuerten Fuhrparkmanagement übergehen, müssen sie über die neuesten Technologien auf dem Laufenden bleiben, Hardware aktualisieren und ersetzen und ihren Technologie-Stack anderweitig verwalten.
