Was ist Fuhrparkmanagement?

Gruppe von fahrenden Fahrzeugen

Autoren

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Was ist Fuhrparkmanagement?

Als Fuhrparkmanagement werden die Systeme, Prozesse und Tools bezeichnet, die erforderlich sind, um die Wartung der betrieblichen Fahrzeuge eines Unternehmens während ihres gesamten Lebenszyklus sicherzustellen.

Dazu gehören auch die Verwaltung von Fahrern, die Optimierung des Fuhrparkbetriebs und die Verbesserung der Gerätenutzung – all dies fällt unter den größeren Begriff des Enterprise Asset Management.

Ein Fuhrpark kann, je nach Unternehmen, Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen oder auch Flugzeuge umfassen. Manche Unternehmen bauen ihren eigenen Fuhrpark auf, während andere ggf. Anbieter für Fuhrparkmanagement beauftragen. Gutes Fuhrparkmanagement kann die Effizienz von Unternehmen steigern, Kosten senken und sicherstellen, dass es stets die aktuellen Vorschriften einhält.

3D-Design aus Kugeln, die auf einer Schiene rollen

Die neuesten Erkenntnisse und Insights zu KI

Entdecken Sie von Experten kuratierte Erkenntnisse und Neuigkeiten zu KI, Cloud und mehr im wöchentlichen Newsletter Think. 

Welche Vorteile bietet Fuhrparkmanagement?

Ein intelligentes Fuhrparkmanagementsystem kann Unternehmen dabei helfen, ihre ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und Governance) zu erreichen. Fuhrparkanbieter können beispielsweise entscheidend dazu beitragen, den wirtschaftlichen Fußabdruck ihrer Organisation zu reduzieren, indem sie den Kraftstoffverbrauch und andere Diagnosedaten verfolgen. Auf diese Weise können sie auch die Leistung des Fuhrparks verbessern, indem sie Fahrzeugausfälle verhindern und kostspielige Fahrzeuganschaffungen vermeiden.

Das Fuhrparkmanagement kann auch zu positiveren Ergebnissen bei Fahrzeuginspektionen führen. Mängel bei der Fahrzeuginspektion können dazu führen, dass Fahrzeuge nicht genutzt werden können – selbst wenn sie voll funktionsfähig sind. Das Fuhrparkmanagement kann entweder prädiktive oder vorbeugende Wartung anbieten, um die Fahrzeuge im Betrieb zu halten.

Schließlich können Unternehmen durch die Implementierung verschiedener Fuhrparkmanagementlösungen die Instandhaltung verbessern, Stornierungen in letzter Minute vermeiden und die Anzahl der von ihnen betreuten Kunden erhöhen. Dies kann zu zufriedeneren Kunden und einer höheren Rentabilität führen.

Mixture of Experts | 28. August, Folge 70

KI entschlüsseln: Wöchentlicher Nachrichtenüberblick

Schließen Sie sich unserer erstklassigen Expertenrunde aus Ingenieuren, Forschern, Produktführern und anderen an, die sich durch das KI-Rauschen kämpfen, um Ihnen die neuesten KI-Nachrichten und Erkenntnisse zu liefern.
Die neuesten Podcast-Folgen ansehen

Was macht ein Fuhrparkmanager?

Fuhrparkmanager überwachen den Fuhrparkbetrieb und gewährleisten gleichzeitig seine Effizienz. Auf den ersten Blick mag das wie routinemäßiges Asset Performance Management oder eine Fuhrparkwartung erscheinen. Zu den Aufgaben eines Fuhrparkmanagers gehören jedoch unter anderem:

Anschaffung von Fahrzeugen

Fuhrparkmanager bestimmen, wann ein neues Fahrzeug benötigt wird, welche Anforderungen das Fahrzeug erfüllen muss und ob ein älteres Fahrzeug ersetzt werden muss.

Wartung des Fuhrparks

Fuhrparkmanager sind für die vorbeugende Fahrzeugwartung verantwortlich, um Pannen zu vermeiden, die Wartungskosten mit den Wartungsplänen in Einklang zu bringen und Reparaturen durchzuführen, damit der Fuhrpark durchgehend betriebsbereit bleibt.

Fahrermanagement

Fuhrparkmanager rekrutieren Fahrer, verwalten ihre Arbeitsabläufe und arbeiten daran, Talente zu halten. Sie sorgen auch für die Sicherheit der Fahrer, indem sie entsprechende Schulungen durchführen, ihr Verhalten überwachen und die Sicherheitsverfahren optimieren.

Implementieren von Kraftstoffprogrammen

Fuhrparkmanager sind für das Kraftstoffmanagement verantwortlich. Dazu gehören die Festlegung der bevorzugten Tankstellen, die Entwicklung von Verfahren zur Verfolgung des Kraftstoffverbrauchs und die Senkung der Kraftstoffkosten für den gesamten Fuhrpark.

Einhaltung von Vorschriften

Fuhrparkmanager überwachen die Betriebszeiten (Hours of Service, HOS), elektronische Protokollierungsgeräte (Electronic Logging Devices, ELDs) und andere gesetzliche Anforderungen, um sicherzustellen, dass alle Fahrer die Vorschriften einhalten.

Betriebskosten reduzieren

Fuhrparkmanager vergleichen Fuhrparkkosten, aggregieren Daten an einem zentralen Ort und führen Routenoptimierungen durch, um Kosteneinsparungen zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Viele nutzen Fuhrparkmanagementlösungen oder -software, um solche Aufgaben zu automatisieren und zu optimieren.

Was ist Fuhrparkmanagement-Software?

Fuhrparkmanagement-Software bietet Fuhrparkmanagern eine Echtzeit-Logistikplattform, über die sich alles orchestrieren lässt – von der Fuhrparkverfolgung und dem Fahrermanagement bis hin zur Wetter- und Verkehrsvorhersage. Fuhrparkmanagementlösungen können auch den Kraftstoffverbrauch verbessern, wichtige Fahrzeugkennzahlen und Fuhrparkdaten bereitstellen, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherstellen und letztendlich den Fuhrparkbetrieb optimieren.

Fuhrparkmanagement-Software ist ähnlich aufgebaut wie ein Transportmanagementsystem, mit dem ein Unternehmen seine eingehenden und ausgehenden Transporte verwalten kann. Sie unterscheidet sich jedoch dadurch, dass sie robuster ist und sich ausschließlich auf kommerzielle Fuhrparks konzentriert.

Zu den gängigen Funktionen von Fuhrparkmanagementsoftware gehören:

  • Fahrzeugverfolgung: Dank GPS und OEM-Telematik erhalten Fuhrparkmanager einen Echtzeit-Überblick über ihren Fuhrpark, während dieser im Einsatz ist. Sie können Fahrzeugstandorte überwachen, die Leistung der Fahrer analysieren und potenzielle Wartungsprobleme durch Echtzeitbenachrichtigungen beheben. Die Möglichkeit, ein Fahrzeug durch Asset-Tracking zu lokalisieren, ist ein wichtiges Feature einer guten Strategie für das Fixed Asset Management.
  • Analyse des Fahrverhaltens: Oft verfügen Fahrzeugverfolgungssysteme über eine zusätzliche Fahrverhaltenskomponente, die den Fahrern eine Punktzahl oder Bewertung zuweist. Beispielsweise können sich häufiges Bremsen oder Fahren im Leerlauf negativ auf die Ergebnisse auswirken. Einige Unternehmen verwenden auch Dashcams im Innenraum ihrer Fahrzeuge, um ihren kommerziellen Fuhrpark im Auge zu behalten.
  • Kraftstoffmanagement: Kraftstoffeffizienz kann zu erheblichen Kostensenkungen führen. Fuhrparkmanagement-Software überwacht die Kraftstoffkosten und verfolgt den Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge. Sie kann auch das Auftanken automatisieren, um unnötiges Nachtanken oder (schlimmer noch) ausgehenden Kraftstoff zu vermeiden.
  • Routenplanung: Fuhrparkmanager planen häufig Routen im Voraus, um optimale Effizienz zu gewährleisten. Durch eine Kombination aus GPS-Tracking und Telematik können Fuhrparkmanager Routen präzise zuordnen, die Kraftstoffkosten senken und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeit optimieren.
  • Software-Updates: Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen bedeutet, dass Fuhrparkbetreiber einen umfassenden Plan zur Verwaltung der Software-Updates der Fahrzeugbetriebssysteme entwickeln müssen. Das umfasst auch die Frage, wann die Software aktualisiert werden soll und wie die Updates eingeführt werden.

Einstieg in das Fuhrparkmanagement

Unternehmen, die ein solides Fuhrparkmanagementprogramm einführen möchten, sollten Folgendes berücksichtigen:

Preisgestaltung

Eine zukunftsorientierte Fuhrparkmanagementstrategie erfordert von Anfang an erhebliche Investitionen. Zu den anfänglichen Kosten gehören der Einbau von Telematiksystemen in Fahrzeuge, der Kauf oder die Lizenzierung von Software und die Umschulung der Belegschaft.
Fuhrparkkomplexität

Fuhrparkgrößen unterscheiden sich und eine Fahrzeugflotte kann von E-Bikes bis zu Flugzeugen reichen. Große Fuhrparks mit einer Vielzahl von Fahrzeugen erfordern unterschiedliche Ansätze für jeden Fahrzeugtyp, insbesondere bei der vorbeugenden Wartung.
Technologiemanagement

Wenn Unternehmen zu einem fortschrittlicheren und softwaregesteuerten Fuhrparkmanagement übergehen, müssen sie über die neuesten Technologien auf dem Laufenden bleiben, Hardware aktualisieren und ersetzen und ihren Technologie-Stack anderweitig verwalten.
Weiterführende Lösungen
Enterprise Asset Management Software

Maximieren Sie die Ergebnisse Ihrer Asset-Wartung, indem Sie die Leistungsfähigkeit der generativen KI durch erkenntnisgestützte Entscheidungsfindung nutzen

 Enterprise Asset Management Software erkunden
Software und Lösungen für das Asset Lifecycle Management (ALM)

Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.

 ALM-Lösungen erkunden
Betriebsberatungsservices

Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.

         Erkunden Sie Betriebsberatungsservices
    Machen Sie den nächsten Schritt

    Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.

         Maximo Application Suite erkunden Live-Demo buchen