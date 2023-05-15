Transportmanagementsysteme bieten mehrere Vorteile, die allen Arten von Unternehmen entlang der Lieferkette helfen können, besser zusammenzuarbeiten und ihre Prozesse zu verwalten.



Kosteneinsparungen: Durch die Optimierung von Versandrouten und Zielorten können Unternehmen Kosten senken und die Effizienz steigern. Unternehmen investieren eine beträchtliche Menge an manueller Arbeit in die Pflege und Aktualisierung eines komplexen Netzes von Tabellenkalkulationen. Die TMS-Software hilft bei der Bewältigung dieser Komplexität, indem sie diese Informationen in einem einzigen Tool zentralisiert.



Dadurch werden die langfristigen Arbeitskosten gesenkt und die Mitarbeiter können sich auf wichtigere Probleme konzentrieren. Einige Verlader benötigen weniger als eine Lkw-Ladung (LTL), d. h. die Waren werden auf einem Lkw mit den Waren anderer Verlader kombiniert.



Es ist wichtig, dass die Möglichkeit besteht, ihre Sendungen unter den anderen Waren zu verfolgen. Durch die Automatisierung der Erstellung und Analyse interner und externer Daten können Versandunternehmen neue Erkenntnisse gewinnen, die ihnen helfen, die Rentabilität zu steigern und die Effizienz zu verbessern, z. B. durch eine schnellere Rechnungsstellung und Entladung von Waren.



Verstärkte Kollaboration: Der Transport in der globalen Lieferkette erfordert eine umfassende Kollaboration innerhalb des Transportnetzes – zwischen Versendern, Frachtmaklern, Frachtdienstleistern und anderen Stellen. Durch die Ausrichtung aller Lösungen auf einer cloudbasierten Software erhalten mehrere Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die gesamte Lieferkette.



Verbesserte Prognosen: Der Versand in der globalen Lieferkette erfordert genaue Prognosen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), um die Sendungsverladung, die Abholung und die Routen zu planen.1 Diese Art der Transparenz in der Lieferkette ermöglicht es Unternehmen, die Effizienz für sich und ihre Kunden zu planen und zu optimieren. Durch die Verfolgung von Sendungen in unterschiedlichen Zeiträumen haben Unternehmen einen besseren Überblick über ihr Geschäft.



Erhöhte Kundenzufriedenheit: Entlang jedes Schritts der Lieferkette findet eine Übergabe von Rohstofflieferanten an Hersteller, Versender, Wiederverkäufer und Einzelhändler an Kunden statt. Ihre Zufriedenheit und die Zufriedenheit ihrer Kunden hängen von pünktlichen Lieferungen oder Benachrichtigungen über Verspätungen ab, damit sie alternative Pläne schmieden können. Die Verwendung von TMS zur Verfolgung von Bewegungen und zur Benachrichtigung aller Beteiligten, wenn es zu Verzögerungen kommt (oder wenn etwas vor dem geschätzten Datum und der voraussichtlichen Uhrzeit geliefert wird), sorgt für zufriedene Stimmen.



Bessere Dokumentation: Durch die Automatisierung des Warenversands verbessert ein TMS die Dokumentation in mehrfacher Hinsicht. Dazu gehören die Standardisierung aller Dokumente im Hinblick auf die Compliance, die Schaffung einer digitalen Produktkette, die Ermöglichung von Versandaktualisierungen in Echtzeit und die automatische Erstellung eines archivierten Datensatzes von Dokumenten.



Automatisierte Ausschreibungen: Ausschreibungen sind der Prozess, bei dem Verlader mehrere Angebote von Spediteuren für einen bestimmten Versandbedarf einholen können. Das TMS kann alle Informationen, die Versender über potenzielle Spediteure haben, organisieren und diese automatisch kontaktieren (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit den wichtigsten Informationen und Bedingungen teilen und Angebote annehmen, wodurch Kosten gespart und unnötige manuelle Arbeit reduziert wird.2



Mobilität: Während viele Unternehmen ihr TMS in erster Linie auf Desktop-Computern ausführen und ihre Workflows verwalten, ist eine mobile App für agile Unternehmen, in denen die Mitarbeiter ständig unterwegs sind, von entscheidender Bedeutung.