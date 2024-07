Ganz gleich, ob es sich um Flugzeuge, Autos, Lastwagen, Busse oder Züge handelt, Ihr Nahverkehrsunternehmen ist auf komplexe und leistungsfähige Transportmittel angewiesen, um sich (und die Welt) in Bewegung zu halten. Mit besseren Möglichkeiten zur Überwachung, Verwaltung und Wartung Ihrer Verwaltungsprozesse und Ihres Asset-Bestands bei gleichzeitiger Kostenkontrolle können Sie die Sicherheit aller Beteiligten sicherstellen.

IBM Maximo ist ein Asset-Management-System, das maßgeblich am Entscheidungsprozess für Reisen und Transport beteiligt ist. Verlängerung der Lebenszyklen, Antizipierung von Problemen, Steigerung der Diagnosegenauigkeit, Umsetzung von Initiativen in der Verkehrsbranche und Einhaltung strenger Auflagen des Verkehrsministeriums mit IoT- und KI-gestützten Angeboten für Enterprise Asset Management (EAM) und Asset Performance Management (APM). Erfahren Sie, wie ein Wartungsmanager bei der Bahn mit Hilfe von rollenbasierten Dashboards mit Echtzeitdaten in einer Einzelansicht einen Überblick über kritische Arbeitsaufträge erhalten und zukünftige Ausfälle verhindern kann.