Die Zahlen sind nur ein Teil der Entwicklung. Bei allen Auftragnehmern, die Maximo und Cognos Analytics nutzen, konnten die Erkenntnisse durch Echtzeit-Dashboards um 50 % verbessert werden. Das Onboarding von Auftragnehmern, das früher 10 Tage dauerte, dauert jetzt zwei oder drei Tage, da Genehmigungen über mobile Geräte erteilt werden können. Durch das System wurde mehr als 80 % des Aufwands für Wartungspapiere eingespart. Und allein die Produktivität der Prüfer ist um mindestens 40 % gestiegen.

Da das System – und nicht der Einzelne – Wartungsfragen auf der Grundlage vordefinierter Kriterien priorisiert, gibt es weniger Fehler. Mit dem verfügbaren systematischen Plan für die vorbeugende Wartung halfen die von Maximo gesammelten Informationen der RAC, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, indem die richtige Wartung zum richtigen Zeitpunkt vor dem Ausfall der Geräte durchgeführt wurde, was laut Al-Qurashi Geld und Mühe spart. „Für ein anlagenintensives Unternehmen wie die RAC ist die Erstellung eines gesunden und soliden Plans für die vorbeugende Instandhaltung in einem EAM-System von entscheidender Bedeutung, um die Historie und den Zustand der Anlagen zu verfolgen und zu analysieren, was der Geschäftsleitung bei ihren Entscheidungen helfen wird. Unser Ziel ist es nun, an einem ganzen Ökosystem zu arbeiten, um ein vorausschauendes Wartungsprogramm zu etablieren“, sagt er.

Für die Zukunft sieht die RAC die Möglichkeit, die Maximo-Lösung auf andere Bereiche wie Lieferkette, Sicherheit, Technik, Projekte und mehr auszuweiten. Aber im Moment genießt das RAC-Team die Tatsache, dass es von anderen saudischen Flughafenbetreibern als Vorreiter bei der Entwicklung des intelligenten Flughafens der Zukunft angesehen wird. Und sie sind begeistert, dass sie dazu beitragen, die Ziele der saudischen Vision 2030 zu erreichen.