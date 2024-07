Während die neue Maximo-Lösung die Prozesseffektivität im gesamten Unternehmen verbessert hat, war im Bestandsmanagement von PDO wohl die größte Verbesserung zu verzeichnen. Im Laufe des Jahres 2019 beschaffte das Unternehmen rund 192.000 Artikel. Dank der Automatisierung und Rationalisierung dieser Prozesse muss PDO nun für die Ausführung oder Genehmigung seiner Geschäftsvorgänge kein einziges Blatt Papier mehr drucken, wodurch auch 25.579 damit verbundene Unterschriften entfallen.

„Von der Projektanfrage bis zur Ausstellung eines Auftrags mussten bisher 46 einzelne Schritte durchlaufen werden“, bemerkt Abri. „Jetzt sind es nur noch 14. Wir haben ausgerechnet, dass wir dank all dieser neuen Effizienzen im Laufe eines Jahres 2.300 Stunden einsparen können, was ungefähr einem Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht.“

Gleichzeitig hat das Betriebsteam von PDO dank integrierter Leistungsdashboards einen besseren Überblick über die Aufgaben in den Bereichen Gebäudemanagement, Beschaffung und Wartung. Und da die meisten Prozesse über Maximo laufen, tragen integrierte Workflow-Trigger dazu bei, dass Probleme und Routineaufgaben schneller erledigt werden können.

Darüber hinaus verbesserte die Integration von Maximo in das PDO-Kundenportal auch die Erfassung von Kundenzufriedenheitsdaten. Das System importiert die Kundenbedürfnisse und -wünsche jetzt direkt in das Aufgabenmanagementsystem des Unternehmens, so dass diese Anfragen schneller bearbeitet und nicht so leicht übersehen werden.

Und letztendlich konnte die neue Mobilintegration die Verwaltung von CAFM-Aufgaben im Front-End-Bereich des Prozesses erheblich vereinfachen. „Die Zugänglichkeit war wirklich gut“, fügt Abri hinzu. „Man muss nicht ins Büro gehen oder vor Ort sein, um Berichte abzurufen. Man kann sich von zu Hause aus anmelden, und da im Oman weiterhin COVID-19-Beschränkungen herrschen, ist das wirklich praktisch.“