American Airlines Group Inc. wurde am 9. Dezember 2013 im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses zwischen American Airlines und US Airways Group gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 120.000 Mitarbeiter und ist auf dem NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol AAL notiert. Im Jahr 2015 wurde die Aktie in den Index S&P 500 aufgenommen.

American Airlines und American Eagle bieten durchschnittlich fast 6.700 Flüge pro Tag zu fast 350 Zielen in mehr als 50 Ländern an. American verfügt über Drehkreuze in Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix und Washington, D.C. American ist Gründungsmitglied der oneworld alliance, deren Mitglieder mehr als 1.000 Ziele mit täglich rund 14.250 Flügen in über 150 Länder bedienen.