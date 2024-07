Glücklicherweise hatte die Stadt bereits einen Vertrag über die Nutzung der IBM Maximo Application Suite für das Asset-Management abgeschlossen, die in mehreren Behörden sehr erfolgreich vor Ort eingesetzt wird. Die Lösung bietet eine einzige, integrierte Plattform mit Zugang zu umfassenden Anwendungen für Überwachung, Wartung und Zuverlässigkeit in den jeweiligen Abteilungen. Diese Abteilungen können die Plattform nutzen, um Wartungsarbeiten zu planen und zu terminieren, Arbeitsaufträge zu verfolgen und den Bestand an Wartungs-, Reparatur- und Betriebsmitteln auf einer einzigen Plattform zu verwalten.

Aber Saintil wollte die Möglichkeiten der Lösung noch weiter ausschöpfen. Er interessierte sich besonders für die Nutzung als cloudbasierter Managed Service, bei dem IBM die Plattform in der IBM® Cloud hostet und verwaltet, sowie für die Funktionen zur vorausschauenden Wartung, die IBM® Watson Machine Learning nutzen.



Die Vorbereitung war der Schlüssel zum Erfolg des Projekts. Das DEAM-Team arbeitete gemeinsam mit IBM Expert Labs an der Ausarbeitung eines Plans. Der erste Schritt bestand darin, die Mitarbeiter darüber aufzuklären, was Enterprise-Asset-Management überhaupt ist und wie es ihnen dabei helfen kann, ihre Aufgaben zu erledigen. Zusätzlich zu den Schulungen für das Asset-Management arbeitete Saintil mit seinem Team zusammen, damit sie sich für Maximo zertifizieren lassen konnten.



Da die früheren IBM Maximo-Implementierungen der Stadt ausschließlich lokal ausgeführt wurden, musste das Team den Vertrag mit IBM aktualisieren, damit es die Lösung als Managed Service in der IBM Cloud einsetzen konnte. Es dauerte eine Weile, bis die Details mit der städtischen Rechtsabteilung ausgearbeitet waren, aber die Bemühungen zahlten sich aus und der Vertrag wurde 2021 genehmigt.



Als der aktualisierte Vertrag vorlag, kam das Projektteam ins Spiel. Das IBM Team zog den IBM Business Partner Aquitas Solutions zur Unterstützung bei der Implementierung hinzu. „Aquitas überprüfte den Prozessplan, die Art der Informationen über unsere Assets, die wir sammeln mussten, und die Art und Weise, wie wir diese Informationen sammeln und in Maximo einpflegen würden“, sagt Saintil. „Wir beschlossen, die Synergie zu nutzen und gleichzeitig Informationen über die Zustandsbewertung der Anlagen zu sammeln.“



Während der gesamten Planungs- und Implementierungsphase war IBM Customer Success im Hintergrund tätig, arbeitete kontinuierlich mit den Teams von DEAM und Aquitas zusammen, führte monatliche Überprüfungen durch und stellte Erkenntnisse und Input zur Verfügung.



Das Sammeln der Daten kostete Zeit und Mühe. „Es war eine zermürbende Aufgabe, für die wir viele Arbeitsstunden aufwenden mussten“, sagt Tiffany Burden, Director of Administration bei DEAM. „Aber nachdem wir die Informationen gesammelt hatten, haben wir mit Aquitas zusammengearbeitet, um sie in das System zu übertragen. Und wir sind immer noch dabei. Das ist kein Prozess, der irgendwann aufhört – er läuft kontinuierlich weiter. Das System ist nur so gut wie die Informationen, die man einpflegt. Deshalb haben wir auch ein Team von Mitarbeitern, die die Daten auf ihre Richtigkeit überprüfen.“



Der Prozess des Hochladens der Informationen in Maximo begann Mitte 2022 und im März 2023 startete DEAM sein neues Asset-Management-System.