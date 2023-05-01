Die Flottenwartung ist die allgemeine Beschreibung der Art und Weise, wie Unternehmen an die Fahrzeugverfügbarkeit herangehen. Flottenwartungsmanagement ist der Prozess, mit dem Flottenmanager die Verfügbarkeit ihrer Flotten sicherstellen, um Aufgaben wie den Transport von Geräten, Rohstoffen, Fertigprodukten oder Personen zu erledigen.

Unternehmen, die auf einen Fuhrpark angewiesen sind, benötigen sowohl eine Makro- als auch eine Mikroansicht des Status jedes Fahrzeugs. Auf diese Weise können sie ihre Dienstleistungen genau planen, basierend darauf, welche Fahrzeuge einsatzbereit sind, welche sofort repariert werden müssen und welche ausgetauscht werden müssen.

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, ihre Fuhrparks mit Software für die Echtzeit-Flottenwartung zu betreiben, wie z. B. computergestütztes Wartungsmanagementsystem. Diese Software kann jederzeit einen 10.000 Fuß umspannenden und äußerst detaillierten Überblick über die Verfügbarkeit der Flotte automatisieren und so den Fokus auf Wartungsservices und Betriebskosten richten.

Ein umfassendes Flottenwartungsmanagementprogramm stattet Unternehmen mit Tools aus, um behördliche Anforderungen zu erfüllen, die Lebensdauer von Kraftfahrzeugen durch präventive Wartung zu verlängern, den Gerätestatus zu überwachen und die Teile- und Bestandsverwaltung zu erweitern.