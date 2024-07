Mit der U-Bahn. Mit einem Leihfahrrad. Bei einer Schifffahrt auf der Themse. Oder mit dem Bus. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich im Zentrum Londons fortzubewegen. Und es ist die Aufgabe einer einzigen Behörde – Transport for London (TfL) –, dafür zu sorgen, dass all diese Verkehrsmittel reibungslos genutzt werden können. „TfL ist im Wesentlichen eine kombinierte Gruppe von Transportunternehmen“, erklärt Richard Thomas, Senior Product Manager für Asset Management und Engineering Solutions der Organisation. „Und in der Vergangenheit hatte jedes dieser Unternehmen seine eigenen Lösungen für das Asset-Management, insgesamt waren es etwa 60.“ „Bei der Londoner U-Bahn zum Beispiel“, fährt er fort, „hatten wir zwei verschiedene Wartungsunternehmen – jedes mit seiner eigenen Wartungsplattform – was bedeutete, dass die Support-Prozesse je nach Bahnlinie unterschiedlich waren. Wenn es also auf einer Linie ein Problem gab, das einen Ersatz erforderte, wurde alles neu gekauft, obwohl wir möglicherweise ein Lager voll mit demselben Teil auf einer anderen Linie hatten, von dem das Reparaturteam nichts wusste.“ TfL wollte seine Wartungs- und Reparaturarbeiten für die Londoner U-Bahn vereinfachen und konsolidierte den Betrieb in einem einzigen Asset Operations Team mit einer gemeinsamen Plattform. Aufgrund des Erfolgs dieses ersten Projekts beschloss die Organisation, ihre Konsolidierungsbemühungen auf die oberirdischen Bereiche auszudehnen und die Wartungs- und Reparaturaktivitäten für alle seine Verkehrsmittel zu vereinheitlichen. „Wir müssen auch all die anderen Dinge verwalten, die nichts mit dem Schienenverkehr zu tun haben: Autobahnen, Straßen, Bushaltestellen, Fahrradverleih, Bäume und Büsche“, erklärt Nick Hawker, Principal Asset Strategy Manager for Digital Data and Technology bei TfL. „Und viele dieser Vorgänge – viel von dem, was über der Erde stattfindet – werden von externen Auftragnehmern verwaltet, die jeweils ihre eigenen Systeme für ihre verschiedenen Verträge verwenden.“ TfL ist für die Instandhaltung der Geräte und Materialien verantwortlich, die zur Unterstützung der folgenden Assets verwendet werden: 402 km Schienennetz

427 Bahnhöfe (über und unter der Erde)

590 km Straßennetz

675 Busrouten Neben dem allgemeinen Wunsch nach Effizienz war TfL auch motiviert, eine Lösung zu finden, die zu seinen Nachhaltigkeitsbemühungen beitragen würde. Wie Thomas erklärt: „Wir haben verschiedene Ziele, die wir für die Dekarbonisierung erreichen müssen, aber am wichtigsten ist, dass wir bis 2040 Netto-Null erreichen müssen. Im Rahmen der Konsolidierung versuchten wir also auch, Verbesserungen bei der Luftqualität und den Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Wir brauchten bessere Informationen über unsere Assets, um vorhersagen zu können, wann sie ausfallen würden, denn jeder Ausfall führt zu einem Anstieg unserer CO2-Bilanz.“

Zentrale Steuerung für die Londoner Innenstadt Für die erste Konsolidierung innerhalb der Londoner U-Bahn führte TfL seine Support-Bemühungen auf der IBM® Maximo-Software zusammen und setzte dabei auf eine Strategie mit zwei Geräten und einer Anwendung. Die Außendienstmitarbeiter tragen nun entweder ein Apple iPad oder ein Apple iPhone bei sich, die den Zugriff auf die Maximo-Infrastruktur ermöglichen. Über diese Geräte können die Techniker Arbeitsaufträge abrufen, die Sicherheitsbedingungen überprüfen und sich den Weg zum nächsten Einsatzort anzeigen lassen. Aber die Konsolidierungsarbeiten waren damit noch nicht abgeschlossen. „Wir schauten uns all die verschiedenen Asset-Management-Systeme an, die es bei TfL gab, um zu sehen, welche wir unter Maximo konsolidieren konnten“, erklärt Thomas. „Wir begannen mit der Verwaltung unserer Straßenbauverträge, die ein gewaltiges Volumen von etwa 150 Millionen GBP pro Jahr ausmachen. Dann nahmen wir unsere Technologie-Verträge, unsere Außenwartung für Ampeln, Beschilderung, CCTV (Videoüberwachung), usw. in Angriff. Anschließend ging es weiter mit den Bushaltestellen und Wartehallen, die alle zur Straßenausstattung gehören. Alle diese Verträge werden über unsere Maximo-Lösung abgewickelt.“ „Insgesamt gibt es bei TfL rund 50 verschiedene Arten von Asset-Gruppen“, fügt Hawker hinzu. „Wir haben vermutlich die Hälfte davon in Maximo integriert. Aber wir möchten erreichen, dass es in den nächsten Jahren von allen im Backend genutzt wird.“ Derzeit nutzt TfL die IBM Maximo-Plattform, um die täglichen Wartungsarbeiten für mehr als 10.000 interne Techniker der Londoner U-Bahn zu verwalten. Und über der Erde ermöglicht die Software die Verfolgung, Unterstützung und Überwachung zahlreicher Verträge mit externen Service-Anbietern. „Denken Sie an unsere vorbeugende Straßenwartung“, bemerkt Thomas. „Unsere externen Auftragnehmer planen diese Aktivitäten monatlich in Maximo. Wir schauen uns diese Pläne dann an und genehmigen sie. Und wenn der Arbeitsauftrag abgeschlossen ist, wird der Abschlussbericht über Maximo erstellt. Die Zahlung wird über Maximo genehmigt. Und dann können die Aktualisierungen der Arbeits- und Asset-Daten von unseren Inspektoren mit Maximo überprüft werden. Wir haben alles auf einer einzigen Plattform konsolidiert.“

Prognose für eine grünere Zukunft Da nicht nur die Prozesse, sondern auch die zugehörigen Asset- und Leistungsdaten vereinheitlicht werden, geht TfL von einem reaktionsgesteuerten Management zu einem proaktiveren Ansatz über, der sowohl die Leistung als auch die Nachhaltigkeit verbessern wird. „Unsere Erfahrungen mit Maximo sind noch ausbaufähig“, erklärt Thomas. „In den nächsten Jahren werden wir die Möglichkeiten der Zustandsüberwachung und die prädiktive Natur der Daten, die wir sammeln, genauer unter die Lupe nehmen, um die Entscheidungen zu treffen, die wir treffen wollen. Auf diese Weise entwickeln wir unser Geschäft weiter, um Ausfälle zu vermeiden, bevor sie passieren. So entwickeln wir uns weiter, um Netto-Null zu erreichen.“ „Die Daten geben uns Aufschluss über die Auswirkungen unserer Entscheidungen, bevor wir sie treffen“, fügt Hawker hinzu. „Und mit diesem Wissen können wir verschwenderische oder ineffiziente Entscheidungen vermeiden. Dadurch erfahren wir, ob wir einfach weitere Wartungsarbeiten an einem Gerät durchführen können oder ob wir eine Erneuerung oder Verbesserung vornehmen sollten.“ Indem TfL potenzielle Störungen, Unterbrechungen und Ausfälle vorhersieht und behebt, bevor sie auftreten, kann das Unternehmen die Lebensdauer des vorhandenen Equipments verlängern und so die Anzahl künftiger Neuanschaffungen reduzieren. Gleichzeitig werden diese öffentlichen Verkehrsmittel zuverlässiger und reibungsloser funktionieren, was die Pendler zufriedener macht und dazu beiträgt, den Nahverkehr auf kohlenstoffeffizientere Alternativen umzustellen.

Mehr Synergie, weniger Ausfälle Durch die Verlängerung des Lebenszyklus vorhandener Assets, die Verringerung des Ersatzteilbedarfs und die Begrenzung des Risikos katastrophaler Ausfälle rechnet TfL in den nächsten 10 Jahren mit Einsparungen von über 21 Mio. GBP allein im Bereich der Londoner U-Bahn. Und diese Einsparungen werden nur noch zunehmen, wenn die oberirdischen Abläufe der Organisation weiter auf die Maximo-Software umgestellt werden. „Die konsolidierte Maximo-Plattform ermöglicht es uns, neue Ideen auszutauschen, neue Arbeitsweisen zu entdecken und die Effizienz zu steigern“, fügt Thomas hinzu. „Die sofort einsetzbare Funktionalität gibt uns die Flexibilität, neue Proof of Concepts zu erstellen, und wir können damit schneller handeln als je zuvor. So finden wir die perfekte Synergie zwischen unseren Unternehmensdaten und unseren Leistungsdaten, um intelligente, fundierte Investitionspläne und intelligente, fundierte Entscheidungen zu treffen.“ Und diese Entscheidungen tragen wiederum dazu bei, den Service für Reisende in ganz London zu verbessern – und das bei gleichzeitiger Erschließung neuer Effizienzpotenziale und Reduzierung der CO2-Bilanz der Organisation. Gleichzeitig helfen standardisierte Wartungsvorgänge den Technikern dabei, ihre Aufgaben zu planen und bei ihren Einsätzen sicher zu bleiben. „Die Technologie bestärkt und unterstützt das Unternehmen darin, sich zu verändern“, erklärt Thomas abschließend. „Und Maximo bietet so viele Funktionen, dass die Lösung uns perfekt dabei hilft, die Art und Weise zu ändern, wie TfL Wartung, Sicherheit, Lieferketten und Anpassung an den Klimawandel angeht.“